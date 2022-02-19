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Umut Meraş'tan maç sonunda flaş itiraf!

19.02.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Umut Meraş, Altay'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmanın zor bir maç olacağını beklediğini söyleyen Umut Meraş, "Önümüzdeki hafta Sivasspor maçı var. Yenilmezlik serimize devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Umut Meraş'tan maç sonunda flaş itiraf!
Umut Meraş

Umut Meraş

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Umut Meraş, Altay'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada zor bir maç olacağını beklediğini söyledi.

"YENİLMEZLİK SERİMİZE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

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Üç puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirten Umut Meraş, "Rakibimiz düşme potasında bir takım, zor bir maç olacağını biliyorduk. Geçen hafta da son dakikada bir gol yedik. Oyunumuzun gelişeceğini düşünüyorum. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz, önümüzdeki hafta Sivasspor maçı var. Yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Cengiz Umut Meraş
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