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Umut Nayir'in test sonucu negatif; "Kalan haftalarda yokum"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan Umut Nayir, koronavirüs test sonucunun negatife döndüğünü duyurdu.

Umut Nayir'in test sonucu negatif; "Kalan haftalarda yokum"

Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan Umut Nayir, koronavirüs test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı ve TFF protolleri gereği kalan haftalarda sahada olamayacağını duyurdu.

İşte Umut Nayir'in açıklaması...

"24 Haziran günü pozitif sonuçlanan corona testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım. Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten "

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