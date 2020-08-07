Umut sözleri: Umutlarınızı yeniden yeşertecek sözler

İnsan umut etmeden yaşayamaz. Belki gün oldu, bütün umutlarınızı teker teker yitirdiniz ama her karanlığın sonunda bir aydınlık olduğunu da biliyordunuz. Umut etmek ne kadar güzelse umutlarınızı kaybetmek de o kadar kötüdür. En güzel ve en anlamlı umut sözlerini sizler için hazırladık.
Bazen umudunuzu kaybetmiş hissedebilirsiniz, motivasyonunuz kaybolmuş olabilir. Karanlıklardan aydınlıklara tekrar çıkmak için umut ile ilgili sözleri sizin için derledik.
Umudunu kaybetmiş birinin kaybedecek başka hiçbir şeyi kalmamıştır.
En kötü felaketlerde bile umudunuzu kaybetmeyin. Unutmayın ki; inci tanesi de sert kabuklu midyenin içinden çıkar.
Kahverengi dallardan pembe çiçekler açıyorsa, umutsuzluğa ne gerek var?
Hayat daha son sözü söylemedi; belki güzel yarınlar, mutlu sonlar var?
Umut hiç bitmeyen bir ilkbahar mevsimine benzer. İçinde kar da yağsa, fırtınalar da kopsa çiçekler açmaya devam eder.
Biten gün nasıl biterse bitsin, yeni doğan gün her zaman daha güzeldir. Çünkü geçmiş kayıplarla ve yenilgilerle dolu olsa da, gelecek umutlarla doludur.
Sokaklar ne kadar çıkmaz olursa olsun bırak... Duvardan atlamasını bilenlere çıkmaz sokaklar engel olamaz.
Mutlu olmak için bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin.
Umudumuz; acımızdan büyük olsun!
Hayat isteklerine göre değil, inandıklarına göre şekil alır. Bir hayali ne kadar istersen, gerçekleşme ihtimali de o kadar fazladır.
Hayat iki şekilde yaşanır; ya hiç mucize yaşamamışsın gibi ya da her anın mucizeymiş gibi!
İnsan "Bitti" dediği anda yeniden başlarmış. Belki başka yerde, başka hayatlarda, başka insanlarla ama "Yeniden". İnsan her şey bitti sandığında durduğunu düşündüğü bütün güzellikler yeniden yeşermeye devam edermiş. Yani insan nefes aldıkça "Umut" her zaman var demekmiş.
Sabah uyanacağımızı bilmesek bile çalar saatimizi kurup uyumaktır umut.
İçinizde kıyametler kopsa da , baharı olun yarınlarınızın... Çiçek açın her kışın ardından.
Neyse ki yarınlar var! Umudun en sevdiği gündür; yarın...
Umutsuz zamanlarınıza ışık tutması için, kendini çıkmazda hisseden ve umudunu yitirmiş sevdiklerinize göndermeniz için en etkileyici umut veren sözleri listeledik.
Tüm dünya vazgeç diye bağırsa bile umut kulağına fısıldar; bir kez daha dene!
İçinizde her zaman bir umut kırıntısı saklamalısınız ki; bütün umutlarınız bittiğinde yeşerecek son bir umudunuz olsun...
Sırtını asfalta yaslamış bir çocuk, sırtını kuş tüylü yataklara yaslamış olanlardan daha umutlu hayaller kurar.
Umudunu kaybetme! Hayatta her zaman bir olayın bitişi yepyeni başlangıçlara sebep olmuştur, bu değişmeyen bir gerçektir!
Gökyüzünü kapkara bulutlar kaplamış olsa bile, sen güneşin bir gün parlayacağından umudunu kesme.
Gecenin en karanlık zamanı gün doğmadan az önceki zamandır.
Umut öylece oturup beklemekten ibaret değildir; umut yıkılmış hayallere, bozulmuş morallere rağmen ayağa kalkıp eyleme geçmektir.
Her şey sizi yormaya başladığı anda aklınıza umudu getirin ve sakın pes etmeyin. En zor anların sonunda gidişatın değişeceği bir an vardır.
İnsan düştüğü zaman umudunu, kalktığında ise kişiliğini kaybetmemeli.
Birilerinin umudunu kırmayı aklından bile geçirme! Belki sahip olduğu tek şey umududur.
Yarının bugünden daha iyi olacağını ümit etmek yerine, hemen şimdi kendinizi bir önceki günden daha iyi hissetmenizi sağlayacak bir şeyler yapın.
Bazen umudumuzu kaybettiğimiz zamanlarda kendimizi kaybedip isyan ederiz. Sonra pişman olup umudumuzu geri kazanmak için gecelerce dua ederiz. İşte en güzel dini umut sözleri...
Allah'ın rahmetinden umut etmemek günahkar olmaktan daha tehlikelidir.
Siz sadece Allah'a güvenin. Hiç ummadığınız anda yepyeni kapılar açılır, rengarenk çiçekler açılır hayatınızda...
Allah bir kapıyı kaparsa bin tane kapıyı açar.
Darda kaldım diye üzülüp umutsuzluğa kapılma. Unutma; bu dünyayı yok iken var eden vardır.
Siz siz olun umudunuzu hiç kesmeyin! En kötü gününüzde bile dudaklarınızdan şu iki kelime dökülsün: Allah büyüktür!
Dar bir vaktin geldiğine alamet; bir yerdeki insanların ümitten çok korku içinde olmalarıdır.
Hemen kalk, silkelen ve kendine gel. Umutsuzluğa asla kapılma çünkü umutsuzluk şeytandandır.
Tüm dünya üstüne gelse de senin tek umudun Allah olsun. Elbet gün gelir devran döner , senin en büyük silahın sabır olsun.
Allah umudu sonsuz yaratmıştır. Umut en karanlık gecelerde bile beyaz, çöllerde bile masmavi deniz kadar sonsuzdur. Umut etmekten yorulmayın,bıkmayın ve vazgeçmeyin.
Kısa mesajla göndermeniz ve sosyal medyada paylaşmanız için en anlamlı kısa umut sözlerini sizin için hazırladık.
Korktuklarınız kadar tutsak, umutlarınız kadar özgürsünüz.
Yapraksız kalınca gövdeni kesmelerine izin verme. Zira kışın sonu bahardır.
Cesaret de aynı sevgi gibidir; büyümesi için umut gereklidir.
Şunu da unutmayın hakim bey; umuda kelepçe vurulamaz.
Yüzünü güneşe dönmüş birisi hiç bir zaman gölge görmez.
Beklenen gün bir gün gelecek ise yolda çekilen her çile kutsaldır.
Siz umudunuza güç verip onu büyüttüğünüz takdirde umudunuz da size güç verecek.
Bir yerde hala yaşam varsa, orada umut bitmemiş demektir.
Ağacı ayakta tutan kökü, insanı ayakta tutan umududur.
Unutmayın, umut cesaretin yarısıdır.
İnsanı öldüren kederdir, yaşatan ise ümittir.
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