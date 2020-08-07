Umut sözleri: Umutlarınızı yeniden yeşertecek sözler

İnsan umut etmeden yaşayamaz. Belki gün oldu, bütün umutlarınızı teker teker yitirdiniz ama her karanlığın sonunda bir aydınlık olduğunu da biliyordunuz. Umut etmek ne kadar güzelse umutlarınızı kaybetmek de o kadar kötüdür. En güzel ve en anlamlı umut sözlerini sizler için hazırladık.

Umut Sözleri

Bazen umudunuzu kaybetmiş hissedebilirsiniz, motivasyonunuz kaybolmuş olabilir. Karanlıklardan aydınlıklara tekrar çıkmak için umut ile ilgili sözleri sizin için derledik.