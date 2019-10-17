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Unai Emery'den Mesut Özil'e yeşil ışık

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.10.2019 21:28 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Unai Emery, Mesut Özil'i sonraki maçlarda yeniden kadroda değerlendirebileceğini söyledi.

Unai Emery'den Mesut Özil'e yeşil ışık

İngiltere'de basın mensuplarına konuşan İspanyol teknik adam, bu sezon maçlarda fazla forma şansı vermediği Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçen yaz yaşadığı bıçaklı saldırı girişiminin Mesut Özil'in formdan düşmesinde önemli bir etken olduğunu söyleyen Emery, "Bu sezon Mesut için zorlu başladı. Sezon öncesi kampında çok çalıştı ve maçlarda oynadı. Sead Kolasinac ile yaşadığı saldırı girişiminde olumsuz etkilendi." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut'un saldırının ardından eski formunda uzaklaştığını kaydeden 47 yaşındaki teknik adam, "Olayın ardından haftalarca kendine gelemedi ve hastalandı. Bu dönemde formda kalması için gereken antrenmanlarını da aksattı ve kadroya dahil edilmedi." diye konuştu.

Mesut Özil'in son dönemde yeniden forma girdiğini vurgulayan Unai Emery, "Mesut son iki-üç haftadır antrenmanlarda büyük gelişme kaydetti. Ona takımda forma giyme şansını kapamadım. Kadrodaki tüm oyuncularımdan faydalanmak istiyorum ve Mesut, takımın gelişimine gerçekten yardımcı olabilecek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Bu sezon sadece bir lig maçında forma giyen 31 yaşındaki Mesut Özil, 2021 yılında dolacak kontrat süresi boyunca Arsenal'de forma giymek istediğini söylemişti.

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