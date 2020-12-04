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Unai Emery: Gruptan çıkma amacımıza ulaştık

FUTBOL HABERLERİ  | 04.12.2020 07:59 | Son Güncelleme

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi’nde DG Sivasspor’u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takımdaki genç ve tecrübeli tüm oyuncularımızı değerlendirmeye çalıştık. Hepsi çok güzel performans gösterdi. Onlardan memnunum. Gruptan çıkmayı amaçlamıştık ve bu amacımıza ulaştık" dedi.

Unai Emery: Gruptan çıkma amacımıza ulaştık

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci maçında deplasmanda Sivasspor’u 1-0 mağlup eden Villarreal’de Teknik Direktör Unai Emery, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Amaçlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Emery, "Buraya galibiyet için gelmiştik, galip gelmemiz halinde gruptan çıkmayı başaracaktık. Aldığımız galibiyet ile de bunu başarmış olduk. 90 dakika boyunca takım olarak savaştık, yapmamız gerekeni ortaya koyduk ve üç puanı aldık. Buda bizim bir üst tura çıkmamızı sağladı. Takımdaki genç ve tecrübeli tüm oyuncularımızı değerlendirmeye çalıştık. Hepsi çok güzel performans gösterdi. Onlardan memnunum. Gruptan çıkmayı amaçlamıştık ve bu amacımıza ulaştık" şeklinde konuştu.

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"KARABAĞ MAÇINA DA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Unai Emery, galibiyetin takıma güven getirdiğini söyleyerek, "Genel olarak kolektif bir oyun ortaya kolduk. Sonuca odaklanmıştık. Gücümüzü kontrollü bir şekilde kullandık, gerektikçe pozisyona girdik. Uygun zamanda uygun hamleleri yapabilmek için sabretmemiz gerekti. Oyuncu değişikliklerinden önceki ve sonraki planımız tamamen aynıydı. Maç boyunca bu oyun yapısını koruduk. Bu galibiyet takıma güven verdi. Bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Önümüzdeki Karabağ maçına rağmen biz gruptan çıkmayı garantiledik. Bununda verdiği bir rahatlık var ama bu rahatlık bizi oyundan düşürmeyecek. Karabağ maçına da kazanmak için çıkacağız. Sivaspor’a da geçirdikleri Covid-19 rahatsızlıklarından dolayı geçmiş olsun diliyorum. Umarım biran önce sağlıklarına kavuşurlar" diye konuştu.

ÖZET | Sivasspor 0-1 VillarrealÖZET | Sivasspor 0-1 Villarreal


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