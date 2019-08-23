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Ünal Karaman: 3-1'lik skor iyi bir kazanım

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.08.2019 09:20 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında elde edilen 3-1'lık galibiyetin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Ünal Karaman: 3-1'lik skor iyi bir kazanım

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunan ekibi AEK'yı 3-1 mağlup eden Trabzonpor'da teknik direktör Ünal Karaman, ülke adına bu skorun iyi bir kazanım olduğunu söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ülkemiz adına 3-1'lik skor iyi bir kazanım." ifadesini kullanarak, "Ülkeden uzak olmamız bir şeyi değiştirmiyor. Orada acı ve gözyaşı varsa, tabii ki ona katılacağız. Şehitlerimiz var, makamları zaten cennet. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Futbolun doğrularını yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Bizim adımıza oldukça memnun edici bir sonuç. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Şartlar ne olursa olsun futbol oynamaya çalıştılar. Bizim açımızdan bu skor sevindirici ama iki ayaklı düşündüğümüz zaman henüz biten bir şey yok. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Umarım arzu ettiğimiz oyunu oynar ve sonucu alırız."

CARDOSO: DURUMUN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUM

AEK Teknik Direktörü Miguel Cardoso, ilk yarı başındaki iyi oyunlarını devam ettiremediklerini belirterek, "Maçta 1-0 öndeyken, kornerlerden 2 gol yedik. İkinci gol için fırsatlarımız vardı. İkinci yarı maalesef pozisyonumuzu kaybettik ve hatalar yaptık. Rakibin yaptığı kontrataklardan 3. golü yedik. Maç boyunca iyi oyunumuzu sürdürmeliydik. Rakibin hızlı oyuncuları vardı. Hatlarımız birbirinden uzaklaştı. Daha dengeli oynamalıydık." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerinde bir 90 dakika bulunduğunu kaydeden Cardoso, "Aptal değilim. Durumun zor olduğunu biliyorum. Mutlu değiliz. Daha iyi oynayabilirdik. Takımımız birbirini tanıyor. 72 saat sonra yine bir maçımız var. Enerjimizi korumamız lazım. Benden enerjimi kaybetmemi beklemeyin. Takım olarak hep beraber devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

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