Ünal Karaman: Açık olmak gerekirse rakibimiz daha avantajlı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Sparta Prag ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Karaman ve Çek futbolcu Filip Novak, Generali Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ünal Karaman, yarınki maçı iki köklü kulübün oynayacağı önemli müsabaka olarak nitelendirerek, "İki takımın da mazisi başarılarla dolu. Her iki takım için de zorlu bir müsabaka olacak." dedi.

Rakiplerinin biraz daha avantajlı olduğunu belirten Karaman, "Biz hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadık. Yine çıkıp oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz elbette. Ancak inancımız her şeyin önünde olmak kaydıyla yarınki müsabakaya hazırlandık." diye konuştu.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, başlangıçların her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz geçen sene de tabii ki bilinmezliğin içinde başlamıştık. Futbol aslında zor bir oyun değil. Doğru işler yapmak için sahada çaba sarf ediyoruz. Tüm meslektaşlarımız elinde olan oyuncularla sahada en iyi kadroyla çıkıp kazanma adına gayret gösteriyorlar. Tabii ki kadro yapısının oturmasıyla beraber birbirimizi daha iyi anlayıp tanımayla beraber, bizim için silah olan en önemli şeyin güven ve iletişim olduğu ortam içinde spor kamuoyunun takdirini kazanmış bir oyun oynadık. Zaman zaman arzu etmediğimiz sonuçlar olsada bu oyun Türkiye'de ciddi sempatiye dönüşecek taraftar kitlesi oluşturdu. Geçen seneki ana iskeletimizden oyuncuları kaybettik. Sadece saha içinde oynayanlar değil bizim kendi içimizden oynayan az forma şansı bulmuş oyuncuların da çok büyük katkısı vardı. Oyuncu sadece tek başına saha içinde mücadele eden yetenek gösteren değildir. Onun takım kimyası içinde rolü de çok önemlidir. Buradan kendilerini saygı ve minnetle anıyorum, teşekkür ediyorum. Bir Vahid’in, Luiz'in, Zargo'nun yerli arkadaşlarımız da dahil olmak üzere hepsinin geçen seneki başarımızda katkıları var. Ayrılması onların mutluluğu açısından çok çok daha önemliydi. Çünkü alt tarafa gönderdiğimiz oyuncuları da sayarsak biz isteriz ki oyuncumuz en fazla forma şansı bulacağı yerde olsun. Umuyorum ve bekliyorum ki bizi zorlayacak kayıplar olmaz."