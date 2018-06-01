Ünal Karaman, ayda 150 bin TL kazanacak!

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile aylık 150 bin TL maaş karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile 1(Bir) yıl süreli anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sayın Ünal Karaman'a 2018/19 futbol sezou için aylık 150 bin TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

