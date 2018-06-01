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Ünal Karaman, ayda 150 bin TL kazanacak!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.06.2018 20:13 | Son Güncelleme

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi. Karaman aylık 150 bin TL garanti ücret alacak.

Ünal Karaman, ayda 150 bin TL kazanacak!

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile aylık 150 bin TL maaş karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile 1(Bir) yıl süreli anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sayın Ünal Karaman'a 2018/19 futbol sezou için aylık 150 bin TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ünal karaman

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