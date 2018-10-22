Ünal Karaman: Bu dalgalanmayı takımıma yakıştıramıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının kapanış karşılaşmasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor zirve yolunda önemli bir fırsatı tepti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, müsabakayı izlemeye gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Ekran başında mutlaka bizi dua ederek izleyen taraftarlar da var. Onlara da teşekkür ediyorum. Taraftarlar önünde 3 puan kazanalım diye arzu ederdik ama bazen düşündükleriniz olmuyor" dedi.

Bu sezon enteresan bir lig yaşandığını belirten Karaman, "15, 16 ve 17. sırada takımlara baktığınızda 9. hafta sonunda 10-11 gol yemişler. Dolayısıyla sıralama çok değişebiliyor, her takım birbirini yenebilir. Ben bir hafta kazandım nasıl olsa bir sonraki hafta kazanırım mantığı bizim için uygun bir mantık değil. Saha içinde belli tecrübeli oyunculara kısmen bir şeyler verebiliyorsunuz ama şu saatte yatıp kalkacak, antrenman dozajı şu şekilde olacak ifadelerini doğru bulmuyorum. Bizim doğrularımız varsa o doğrular üzerinde ısrarcı olup bu formaya gönül veren taraftarlara daha iyi sonuçlarla, futbolla hizmet edebiliriz" ifadelerini kullandı.