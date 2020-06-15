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Ünal Karaman: Bu galibiyet bizim için bir başlangıç

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 15.06.2020 02:13 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karaman açıklamasında, "Bu galibiyet bizim için bir başlangıç" dedi.

Ünal Karaman: Bu galibiyet bizim için bir başlangıç

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Rizespor, 8 maç sonra galibiyetle tanışırken ev sahibi ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından bugün sergiledikleri performansı, sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ünal Karaman, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray takımı talihsizlik yaşadı. Dua ediyorum ki oyuncuların sakatlıkları futbol hayatlarını etkileyecek durumda olmaz. Zor bir süreçten geçtik. Lige verilen aranın uzunluğu ve streslerin yaşandığı süreçte çok disiplinli çalıştık. Bu süreci spor adamları olarak ilk defa tecrübe ettik. Olayın psikolojik yanları da var. Sakatlıkların daha sayısının artacağı söz konusu olabilir. Oyuncularım bu süreçte çok iyi çalıştılar. Takım ruhu içerisinde bir arada olduk. Bugün o çalışmanın karşılığını aldık. Bu bizim için bir başlangıç. İnşallah beklentilere cevap verecek güzel oyunlarla ligi tamamlarız.”


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