SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Ünal Karaman Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı

Ünal Karaman Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 01.03.2020 19:12 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ünal Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı

Ünal Karaman Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsmail Kartal'ın görevi bırakmasının ardından İstanbul'da Ünal Karaman ile bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Karaman ile prensipte anlaştıklarını ifade eden Kartal, detayların ardından bir aksilik çıkmaması halinde deneyimli teknik adamla Rize'de sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Antalya'da korkutan görüntü! 25 yıl sonra... Antalya'da korkutan görüntü! 25 yıl sonra...
Rizespor'da mali genel kurulRizespor'da mali genel kurul
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor ünal karaman anlaşma

En Çok Okunan Haberler

Rejime ait iki savaş uçağı düşürüldü

Rejime ait iki savaş uçağı düşürüldü

Hatay'da hareketlilik! Füzeler peş peşe ateşlendi

Hatay'da hareketlilik! Füzeler peş peşe ateşlendi

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Ünal Karaman'ın yeni takımı belli oldu!

Ünal Karaman'ın yeni takımı belli oldu!

'Kefenimi giydim, İdlib'e gitmek istiyorum'

'Kefenimi giydim, İdlib'e gitmek istiyorum'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
neden trabzon maci oncesi gelmedi acaba kafamda deli sorular ??
sezon sonuna kadar alacağı parayı almıştı iade etsin
Değişik Şeyler oluyor!:))) Yüreği ve aklını birleştiren Ünal Karaman Rize'ye,Bülent Korkmaz Konya'ya teknik direktör!... Ne düşünsek acep???!!!:))))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünal Karaman Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı

Ünal Karaman'ın yeni takımı belli oldu!

İsmail Kartal: Çok iyi bir takım bırakıyorum

İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti

Süper Lig ekibinde flaş istifa!

Çaykur Rizespor’un mali genel kuruluna 85 delege katıldı

Rizespor'da mali genel kurul

İsmail Kartal'dan istifa açıklaması

İsmail Kartal'dan istifa açıklaması

Oğuz Kağan Güçtekin: Tek düşüncemiz Rizespor

''Tek düşüncemiz Rizespor''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.