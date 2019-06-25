SPOR

Ünal Karaman’dan tam gün mesai

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, tüm olumsuzluklara rağmen geçtiğimiz sezon elde edilen başarının üstüne çıkabilmek için ekibiyle birlikte yeni sezon öncesi tesislerde adeta kamp kurdu.

Ünal Karaman’dan tam gün mesai

Spor Toto Süper Ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa Kupaları’na katılmaya hak kazanan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, geçtiğimiz sezon yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen elde edilen başarının üstüne çıkabilmek için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ekibiyle birlikte adeta kamp kurdu. Futbol camiasının tatilde olduğu dönemde gün boyu mesai harcayan Karaman ve ekibi son ana kadar mücadele eden ve formanın hakkını veren bir ekip ruhu ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR 3 TEMMUZ'DA TOPLANACAK

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Trabzon’da 3 Temmuz’da toplanarak başlayacak olan bordo-mavililer daha sonra yurt dışında hazırlık maçları da oynayacağı bir kamp dönemi geçirecek. Geçtiğimiz sezon kadroda bulunan oyuncular ve yeni katılan isimlerle birlikte kampa girecek olan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezonda mücadele edeceği takımla ilgili önemli tespitlerde bulunarak eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yapacak. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda tecrübeli ve genç isimlerden oluşan bir kadroyla hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavililerde, teknik ekip mevcut kadroda yer alan oyuncularla birlikte kadroya dahil edilecek muhtemel oyuncuların özelliklerini masaya yatırarak takım kurgusu üzerinde tespitlerde bulunuyor.

KAMP ÖNCESİ GÖRÜŞECEK

Trabzonspor Yönetim Kurulu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavili kulübün transfer politikasını tamamen değiştirmiş durumda. Son yıllarda izlenen transfer politikasında yapılan hatalardan önemli dersler çıkartan Karadeniz ekibi bu sezonda geçtiğimiz sezona benzer bir politika ortaya koyuyor. Karaman için öncelik Trabzonspor’un menfaatleri ve kendini burada iyi hisseden oyuncuları bir araya getirmek. Mevcut kadroda yer alan oyuncularla birlikte yeni katılan isimlerle kamp öncesi görüşmeler yapacak olan deneyimli teknik adam tek tek futbolcuların fikirlerini alarak niyetlerini öğrenerek yol haritasını belirleyecek.

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Trabzonspor ünal karaman Spor Toto Süper Lig

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