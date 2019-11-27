Ünal Karaman: Grupta elimizden gelen çabayı gösterdik

Getafe karşılaşması öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, yoğun bir maç temposu içerisinde olduklarını, bunun da takım üzerinde yorgunluk oluşturduğunu söyledi. ""

Karaman, UEFA Avrupa Ligi'nde aldıkları sonuçları değerlendirerek, şunları kaydetti: "Birkaç yıldır Avrupa mecrasından uzak olan takımımız, yaşadığı bazı sorunlara rağmen oyuncularımızın ve camiamızın dik duruşu sayesinde bu imkanı yakalayıp fırsata çevirme durumuyla karşılaştı. Bundan bir rahatsızlığımız yok ancak Avrupa kupalarına başlarken bizden daha üst puandaki rakiplerle eşleşmemiz ve yaşadığımız bazı lig başlangıcı ve sürecindeki zorluklar biliniyor. Belki ülkemizin ve camiamızın bizden beklediği sonuç elde edilemedi ama şartlar ne olursa olsun temsil noktasında elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Oynayan oynamayan bütün oyuncularım anı yaşadı. Bu konuda önce milletimizden ve camiamıza gönül verenlerden özür diliyoruz." Grupta karşılaşacakları Getafe'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Karaman, ne yaptığını bilen ve kadro derinliği olan bir rakibe karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Ünal Karaman, futbolcularının göstereceği mücadelenin samimi olacağına işaret ederek, "Umuyoruz ve bekliyoruz ki temsilde hata yapmayalım, bizleri üzecek, zor duruma düşürecek ve taraftarımızı üzecek bir sonuçla eve göndermeyelim, çabamız ve gayretimiz bu yönde olacak. Oyuncularıma da güven içinde olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. "EN BÜYÜK KORKUMUZ, EN BÜYÜK YARIŞIMIZ KENDİMİZLE" Karaman, rakibe saygıyı ön planda tutmalarına karşın hiçbir takımdan korkmayacaklarına dikkati çekti. Trabzonspor'un, Avrupa'da olma sıklığının artmasıyla beraber başarıların elde edileceğini dile getiren Karaman, şöyle devam etti: "Biz birçok konuda rakibe saygıyı ön planda tutarken bunun şu şekilde algılanmasını doğru bulmayız, oynayacağımız hiçbir rakipten korkmayız çünkü bizim en büyük korkumuz, en büyük yarışımız kendimizle. Bunu bu şekilde aşmaya gayret ederiz. İkincisi yine ben ve benim tesirim altındaki grup için söylüyorum, haddimizi biliriz. Biz Avrupa Ligi'ne katıldık diye kendimizi Kaf Dağı'nda görmeyeceğiz. Evet, biz Avrupa Ligi'ne katıldık ama en zayıf takım olarak katıldık. Bizden güçlü takımların ve Avrupa geçmişi olan takımların grubuydu. Korku yok, yılgınlık yok ama reel bir şekilde haddi bilerek durum değerlendirmesi var. Dediğim gibi biz uzun yıllar Avrupa'ya katılma alışkanlığını camiaya kazandırabilirsek belki daha üst torbalardan kuraya katılıp bizden daha güçsüz diyebileceğimiz takımları grubumuza dahil edip daha farklı başarılar elde edebiliriz. Onun için adım atmak gerekiyor."