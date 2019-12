Ünal Karaman: Grupta elimizden gelen çabayı gösterdik

"BU TARZ MÜSABAKALAR OLGUNLAŞMALARI AÇISINDAN BİR FIRSAT"

Takımdaki her oyuncunun Trabzonspor formasını her maçta giymeye aday olduğunu ifade eden Karaman, "Yine harman yapacağımız bir müsabaka olacak. Tabii ki Trabzonspor gerçeğini bizler kadar sizler de biliyorsunuz. Ancak her kriz ortamı kendi içinde nasıl fırsat saklıyorsa birçok oyuncumuz açısından da bu tarz müsabakalar olgunlaşmaları açısından bir fırsat olacak. Bu şekilde tecrübe edecekler. Mevlana'nın güzel bir sözü var, 'Zor olacak ki imtihan olsun.' Biz imtihanımızın farkındayız. Gideceğimiz mesafenin ve alacağımız sonucun anlık başarılarla bizi farklı noktaya koymasına müsaade etmeyeceğiz, her daim gelişmeye ve öğrenmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ERCE KARDEŞLER: TRABZONSPOR SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKAR

Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler, Getafe maçını, iddiaları olmamasına rağmen önemsediklerini belirtti. Taraftarlardan bu maçta destek beklediklerini kaydeden bordo-mavili ekibin 25 yaşındaki file bekçisi, şunları söyledi:

"İddiamız olmasa da ne olursa olsun Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar. Hocamızın da bize söylediği gibi bizim yarışımız her zaman kendimizle. Hangi rakibin ne kadar güçlü olduğu önemli değil, biz kendimizle ne kadar iyi yarışırsak kendimizi o kadar üst seviyeye çıkartırız. Bizim gibi rotasyon oyuncuları için bu tarz maçlar, önemli maçlar. Hocamız da sağ olsun, bu tarz maçlarda bizi her zaman değerlendirdi. Biz de hocamızın yüzünü kara çıkarmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz."

(AA)