Ünal Karaman: Hakemler hakkında şu an susmayı uygun görüyorum

Galatasaray deplasmanında 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Karaman kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, “Maç başlangıcı bize yakışmadı. Penaltıdan pozisyonunun ardından golü bulduk ama ısrarla anlatmaya çalıştığımız bir pozisyonda ikinci golü yedik. Yenilen gollerden dolayı oyuncularımın tavrını normal karşılıyorum. Ufak tefek hataları maruz görebiliyoruz. 3. golden sonra bulduğumuz pozisyonlar vardı. Bu dönemde hepimizin baktığı ama bazılarımızın gördüğü bir pozisyon yaşadık. Hakem penaltı verecek diye emin olduğumuz pozisyonda 3-2’yi yakalasaydık durum farklı olabilirdi ama vermedi. Bazen mağlup olursunuz, yenilerek farklı bir noktaya gelirsiniz. Bugün öyle bir maç yaşadık. Sakatlarımızın olduğu bir dönemdeyiz. Mücadele eden, samimi bir duruş gösteren oyuncularım var. Mağlubiyete rağmen onları tebrik ediyorum. Tabii ki hatalarımızla ilgili değerlendirme yapacağız” diye konuştu.

“Şu an susmayı uygun görüyorum”

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardında hakem Ümit Öztürk ile ne konuştuğunu açıklayan Karaman, “Maçtan sonra hakemi sadece tebrik ettim. Bazen sadece bunu yaparak da gerekeni verebilirsiniz. Ortaokulda ‘Bakmak ve görmek’ diye bir kitap vardı. İnsan bazen bakar ama görmez. Oyuncularımıza hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Saha içindeki ekrandan gördüm pozisyonu ve çok rahat döndüm arkama, çünkü çok barizdi. Bazen biz görüyoruz ama görünmüyor. Demek ki bizim bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Başkanım kendi fikirlerini açıklamıştır. Mutlaka kendince makul ve anlaşılır bir açıklama yapmıştır. Şu an susmayı çok uygun görüyorum” dedi.

“Yüksek top tehlikesi için Toure’yi orta sahada oynattım”

Orta sahada Toure tercihi hakkında konuşan Karaman, “Galatasaray’ın yüksek oyuncuları vardı ve kalede de genç bir kardeşimiz vardı. Gelebilecek yüksek topları bertaraf etmek için kafa topu vuracak bir oyuncu tercih etmemiz gerekirdi. Bu nedenle Zargo Toure’yi tercih ettik burada” açıklamasını yaptı.

“Ufak tefek hataları makul karşılıyorum”

Son haftalarda Abdülkadir’İn form düşüklüğünün altında bir sakatlığın yattığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Abdülkadir Ömür’ün alt adalesinde sorunu var. Ayrıca ayak topuğunda yarası var. Özel bir koruyucuyla oynamaya çalışıyor ve ister istemez performansı olumsuz etkilenebiliyor. Ama bugün ikinci yarıdaki hareketliliğini takdir ettim. Herkes özverinin, gayretin, çabanın peşinde. Bu takım onların takımı. Ben gerçekten kimseye kızamıyorum. 21-22 günde bu çocuklar 6 maç yaptı. Bugün de aynı oyuncuları kullanmak zorundayım. Sosa döndü, 3-2’ye getirebilmiş olsaydık oyuna girecekti. Ancak riske etmek istemedik. Oyuncularımdan, gösterdikleri çabadan memnunum. Sonuçta onlar da insan, yorgunlukları olabiliyor. Ufak tefek dalgalanmaları makul karşılıyorum” dedi.