SPOR

Ünal Karaman: Hazmedebileceğimiz bir sonuç değil, çok üzgünüm

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.11.2018 23:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 5-0'lık Yeni Malatyaspor maçı için "Bizim tarzımızdaki takımların kolay kolay hazmedebileceği bir sonuç değil o yüzden çok üzgünüm" dedi.

Ünal Karaman: Hazmedebileceğimiz bir sonuç değil, çok üzgünüm

Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıyı 2-0 geride kapattıklarını ancak futbolcularının ümit veren bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti.

İkinci yarıya maçı çevirebilme umuduyla çıktıklarını belirten Karaman, "İkinci yarının hemen başında yediğimiz iki gol, bizi oyun olarak da moral olarak da geriye itti. Tabii ki kabul edilebilecek bir skor değil, çok ağır bir skor. Evet futbolun, sporun içerisinde her şey var ama bizim tarzımızdaki takımların kolay kolay hazmedebileceği bir sonuç değil, onun için çok üzgünüm. Camiamız adına, gönül verenler adına çok üzgünüm. Özrümüzü kabul etsinler" şeklinde konuştu.

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ünal karaman Trabzonspor

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