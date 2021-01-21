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Ünal Karaman umutlu konuştu

GÖZTEPE HABERLERİ  | 21.01.2021 13:43 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, "İlerleyen zaman bize çok güzel şeyler yaşatacak" dedi.

Ünal Karaman umutlu konuştu

Göztepe ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk antrenmanı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok güçlü bir camiaya geldiğini, kulüp başkanı Mehmet Sepil nezdinde kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti.

Bugüne kadar görev aldığı camiaların hepsinin ayrı bir değer olduğunu kaydeden Karaman, şöyle konuştu:

"Ne derece güçlü bir camiaya geldiğimi ben zaten biliyorum. Göztepe'nin camia büyüklüğüyle ilgili bir şeyleri dile getirmeme gerek yok. Bir tek şeyden insanların emin olmasını istiyorum, bizim samimiyetimize inansınlar, güvensinler. Yapabileceklerimiz neyse, yeteneğimiz neyse onu maksimum derecede kullanıp, Göztepe'nin var olan büyüklüğüne katabileceğimiz ne olursa olsun onu samimi derecede katacağımızdan emin olsunlar."

Karaman, Göztepe'nin teknik direktör İlhan Palut'un görevden ayrılmasının ardından çıktığı 2 maçta disiplinle mücadele ettiğini ve önemli 6 puan kazandığını söyledi.

İlhan Palut ve sportif menajer İlhan Şahin'e teşekkür eden Karaman, "İlhan Şahin aramızda olacak. İnşallah geleceğe dair teknik adam olarak arkadaşlarımızın tecrübelerinden faydalanmasını istiyoruz. Biraz daha mutfağın içinde olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaman, biz biliriz iddiasında olmadıklarını belirterek, "Biz var olan yeteneklerimizi, bilgilerimizi arkadaşlarımızla paylaşıp, onların bilgilerinden de kendimize hayat tecrübesi edinme anlamında çaba göstereceğiz" diye konuştu.

Hiç kimsenin sihirbaz olmadığını aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Koşmak için adım atmak gerekiyor. Biz bu adımı daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha yere sağlam basan şekilde atacağız. Bu süreci hep birlikte kabullenmemiz gerekiyor ve çok ucuz söylemelerle olayı farklı noktalara getirmeyi de karakter olarak söyleyen birisi değilim. İlerleyen zaman bize çok güzel şeyler yaşatacak. Ben bunun sözünü verebilirim, onun için çalışacağız. Bu sene zor ve önemli bir sene, inşallah geleceğin planlamasını da yaparak daha güvenli bakabileceğimiz bir Göztepe altyapısıyla, çok yakın bir süreçte daha farklı hedefleri önüne koyan ve bunu gerçekleştirmek için herkesin gıpta edeceği bir Göztepe elde edeceğiz."

Karaman, önlerinde Beşiktaş maçı olduğunu hatırlatarak, "Bizim en büyük hedefimiz orada bizi mutlu edebilecek bir oyunla mutlu dönmemizi sağlayacak bir sonuç. Bizim hedefimiz şu an Beşiktaş maçı" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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