Ünal Karaman'ın gözü genç oyuncuların üzerinde

Trabzonspor yeniden yapılanma kapsamında altyapıdan gelen oyuncularına büyük bir önem veriyor. Son olarak Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür gibi önemli isimleri kazanan bordo-mavililer, öz kaynaklarını yeniden harekete geçirme konusunda titiz hareket ediyor. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen , Abdulkadir Parmak, Alihan Tunçer, Muhammet Beşir, Bahadır Güngördü ile birlikte 1461 Trabzon'dan Yüksel Şişman ve Murat Cem Akpınar'ı kamp kadrosuna alan bordo-mavililer altyapıdan ise Ahmet Hakan Sevinç, Cafer Tosun, Furkan Taş, Hüseyin Türkmen gibi genç isimleri Slovenya'ya getirdi.

Karaman'dan gençlere özel ilgi

Trabzonspor'un, öz kaynaklarını kullanma noktasında teknik direktör Ünal Karaman'da gençlere antrenmanlarda özel ilgi gösteriyor. Takımın tecrübeli isimlerinden de genç oyunculara ağabeylik yapmalarını isteyen Karaman, tecrübeli ve genç isimleri kamp süresi boyunca iyi bir harmanlamadan geçirmeyi hedefliyor. Genç oyuncuların herkesten daha çok mücadele etmesini isteyen Karaman, takıma yeni katılan isimleri yakından görüp buradan bazılarını A takım kadrosuna dahil etmeyi planladığı öğrenildi. Genç oyuncuların ise kampta sergileyecekleri performans ve bu noktada gösterdikleri uyumun belirleyici olacağı aktarıldı.