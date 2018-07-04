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Ünal Karaman'ın gözü genç oyuncuların üzerinde

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.07.2018 09:48 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman'ın gözü genç futbolcuların üzerinde. Tecrübeli teknik adam antrenmanlarda genç oyuncularla yakından ilgilenip uyarılarda bulunuyor.

Ünal Karaman'ın gözü genç oyuncuların üzerinde

Trabzonspor yeniden yapılanma kapsamında altyapıdan gelen oyuncularına büyük bir önem veriyor. Son olarak Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür gibi önemli isimleri kazanan bordo-mavililer, öz kaynaklarını yeniden harekete geçirme konusunda titiz hareket ediyor. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen , Abdulkadir Parmak, Alihan Tunçer, Muhammet Beşir, Bahadır Güngördü ile birlikte 1461 Trabzon'dan Yüksel Şişman ve Murat Cem Akpınar'ı kamp kadrosuna alan bordo-mavililer altyapıdan ise Ahmet Hakan Sevinç, Cafer Tosun, Furkan Taş, Hüseyin Türkmen gibi genç isimleri Slovenya'ya getirdi.

Karaman'dan gençlere özel ilgi

Trabzonspor'un, öz kaynaklarını kullanma noktasında teknik direktör Ünal Karaman'da gençlere antrenmanlarda özel ilgi gösteriyor. Takımın tecrübeli isimlerinden de genç oyunculara ağabeylik yapmalarını isteyen Karaman, tecrübeli ve genç isimleri kamp süresi boyunca iyi bir harmanlamadan geçirmeyi hedefliyor. Genç oyuncuların herkesten daha çok mücadele etmesini isteyen Karaman, takıma yeni katılan isimleri yakından görüp buradan bazılarını A takım kadrosuna dahil etmeyi planladığı öğrenildi. Genç oyuncuların ise kampta sergileyecekleri performans ve bu noktada gösterdikleri uyumun belirleyici olacağı aktarıldı.

Ibanez'in Akyazı hayali

2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a Kızılyıldız'dan transfer edilen Luis Ibanez geçtiğimiz sezonu Kardemir Karabükspor'da kiralık olarak geçirmişti. Geçtiğimiz sezon Kardemir Karabükspor'da, teknik direktör Ünal Karaman ile birlikte çalışan Arjantinli oyuncu takımda kalıcı olmak için forma savaşı veren isimlerin başında geliyor. Türkiye'de ikinci sezonu tamamlayan Ibanez, bordo-mavili taraftarların karşısına çıkamadığı yeni stadyuma çıkacağı günü iple çekiyor. Ibanez, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor formasıyla ligde forma giydiği 5 maç da bordo-mavili ekibin eski stadyumu Hüseyin Avni Aker'de oynanmıştı.

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