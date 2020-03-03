Ünal Karaman resmen Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, yeni Teknik Direktörü Ünal Karaman ile 1.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Karaman için Çaykur Didi Stayumu’nda düzenlenen imza törenine, Başkan Hasan Kartal, yöneticiler ve çok sayıda taraftar katıldı.

İmza töreninin ardından yönetim kurulu ve Ünal Karaman Çaykur Didi Stadyumunda taraftarlarla buluştu.

Karaman imza töreninde yaptığı açıklamada Rizespor’un başarısının daha da potansiyelli olduğunu düşündüğünü ve birlik ve beraberliğin olduğu sürece başarının kendiliğinden geleceğini ifade etti.

"İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Karaman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bize bu görevi verdikleri için tüm Rizespor camiasına teşekkür ediyorum. İşimizin zorluğunu biliyoruz. Hayatımızın hiçbir evresinde sportif manada gelişen ve geliştiren olmaktan korkmadım. Burada yeni bir yüzleşmeye açık olduğunu biliyorum. Rizespor’un var olan potansiyelinin de çok daha büyük ve güçlü olduğunu biliyorum. İsmail hocaya da çok teşekkür ediyorum. Umuyorum onun bıraktığı yerden daha da camiaya hizmet edeceğiz. İnşallah bu seneyi laik olduğumuz yerde tamamlamaya gayret göstereceğiz. Lige baktığımızda çok değerli takımlar var. Hem altta hem üstte. Oyuncularımızın da var olan potansiyellerini daha da geliştirerek, güç birliği ile biz iyi yerlere geleceğiz. Önümüzdeki yıl da inşallah bu camiaya çok daha başarılar yaşatacak olmanın içerisinde olacağız. Bütün ve bir olabilirsek aşamayacağımız hiçbir engel yok. Birbirimizi daha da güçlendirerek hak ettiğimiz başarıya ulaşacağız. Teknik adam olduğumda da burada o ifadeyi kullanmıştım. Rize’yi sevmemem için hiçbir neden yok. Farklı kavgalar oluşturup ortamı germenin hiç kimseye faydalı olacağını düşünmüyorum. Sıkıntılı olduğumuz şehirler varsa onlarla da iyi olacağız. Ben insanlarımızı seviyorum. Beni eksiklerimle beraber kabul ederseniz ne mutlu bana.”