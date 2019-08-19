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Ünal Karaman topu kontrol etmek isterken yere düştü

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.08.2019 08:19 | Son Güncelleme

Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa maçında kenara gelen topu yakalamak isterken dengesini kaybetti ve kendini yerde buludu.

Ünal Karaman topu kontrol etmek isterken yere düştü

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Mücadelenin 80. dakikasında kulübeye doğru havadan yönelen topu eliyle yakalamak isteyen Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bir an dengesini kaybetti ve kendini yerde buldu.

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