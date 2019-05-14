Ünal Karaman, Trabzonspor tarihine geçmeye hazırlanıyor

Sezona mali ve sportif açıdan en sıkıntılı başlayan kulüplerin başında gelen, kadro sıkıntısı yaşaması nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de ne yapacağı merakla beklenen Trabzonspor, 3 yıllık bir aradan sonra Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazanırken, Teknik Direktör Ünal Karaman, bu sezon bir ilk daha imzasını atmaya hazırlanıyor. Karaman, Karadeniz temsilcisinde futbol oynadıktan sonra teknik adam olarak görev alan ve sezonu tamamlayan teknik adam olarak adını kulüp tarihine yazacak.

BİR SEZONU TAMAMLAYAN DÖRT İSİMDEN BİRİ OLACAK

Ünal Karaman, Trabzonspor´da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isimden biri olarak da kulübün tarihine geçti. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze, Trabzonspor´da hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan isimler olmuştu. Bordo-mavililerde futbol oynayıp, daha sonra takımı çalıştıran İlyas Akçay, Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze, bir sezonu tamamlayamamıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise bordo-mavili takımda futbol oynadıktan sonra teknik adam olarak şampiyonluklar ve kupalar kaldıran Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda bir sezonu tamamlayan teknik adam olarak tarihe geçecek.