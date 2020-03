ÜNİ-DOKAP Rektörleri İdlib saldırısını kınadı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) bünyesinde bulunan üniversitelerin rektörleri Suriye’nin İdlib kentinde Mehmetçiğe düzenlenen saldırıyı kınadı.

Suriye’nin İdlib şehrinde rejim unsurları tarafından Mehmetçiğe düzenlenen hava saldırısını, ÜNİ-DOKAP bünyesinde bulunan Amasya, Artvin Çoruh, Avrasya, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa ve Trabzon üniversitelerinin rektörleri ortak kınama mesajı yayımladı. Milletin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren şehitlerin şehadet haberlerinin yüreklerini acıttığını ifade eden ÜNİ-DOKAP Rektörleri, terör örgütüne destek anlamına gelen her türlü söz, eylem ve açıklamanın tahammül sınırlarını zorladıklarını kaydettiler.

ÜNİ-DOKAP Rektörleri yayımladıkları ortak mesajın devamında ise şu görüşlere yer verdi:

“Bizler, kadim ve köklü bir medeniyetin varisleri olarak ülkemiz üzerinde yapılan her türlü düşmanca operasyonun karşısındayız. Kritik dönemlerden geçen ülkemiz, yaşadığı her zorlu süreçten bugüne kadar alnının akıyla çıktığı gibi bugün de çıkacaktır. Ancak belli ki bu mihraklar necip milletimizin ferasetini ve zorluklar karşısında gösterdiği destansı mücadeleyi hesaba katmamışlardır. Asırlar boyu bu topraklar üzerinde mücadele ruhuyla var olmuş aziz milletimizin bekasına sahip çıkacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) olarak, Suriye’nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Ülkemize ve askerlerimize karşı yapılan bu alçak ve mesnetsiz saldırıyı kınıyoruz.

Milletimizin şahsında Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği onurlu mücadeleyi sahipleniyor, erdemli duruşunu yürekten destekliyoruz. Bilimin ışığında topluma yol göstermeyi şiar edinmiş üniversiteler olarak ülkemizin içine çekilmek istendiği karanlığı görüyor ve bu oyuna gelmemek için var gücümüzle çalışacağımızın teminatını aziz milletimize veriyoruz.”