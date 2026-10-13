Union St.Gilloise - Real Sociedad Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Union St.Gilloise Perşembe 19:45 Real Sociedad

15 Ekim 2026 saat 19:45'te Stade Joseph Marien'de Union St.Gilloise ile Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor.

Union St.Gilloise, son dönem performansıyla dikkat çekiyor. Real Sociedad ise zorlu bir dönemde maça çıkacak.

Lig Durumu Real Sociedad 6. İspanya La Liga O 8 G 4 B 1 M 3 P 13 12 Attığı Gol 15 Yediği Gol -3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Real Sociedad 12 / 15 İç Saha / Deplasman Performansı RS Real Sociedad Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 0 / 2 Gol 7 – 9

Union St.Gilloise (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 0 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 14 gol atıp 3 gol yedi.

Real Sociedad (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 13 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Union St.Gilloise tüm kulvarlar Union St.Gilloise 1-1 Oud Heverlee Leuven Belçika 1. Ligi B

Antwerp 0-2 Union St.Gilloise Belçika 1. Ligi G

Viktoria Plzen 0-3 Union St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi G

Union St.Gilloise 5-0 Lommel SK Belçika 1. Ligi G

Sporting Charleroi 2-3 Union St.Gilloise Belçika 1. Ligi G Real Sociedad G G M G B tüm kulvarlar Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna İspanya La Liga G

Real Sociedad 0-1 Athletic Bilbao Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Valencia 2-3 Real Sociedad İspanya La Liga G

Real Sociedad 1-2 AFC Bournemouth UEFA Avrupa Ligi M

Real Sociedad 0-3 Atletico Madrid İspanya La Liga M

Real Sociedad, son 2 maçını da kazanarak bir galibiyet serisi yakaladı.

Maç öncesi değerlendirme

Union St.Gilloise, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor. Real Sociedad ise son 5 lig maçında 3 galibiyet elde ederken, Avrupa'daki son karşılaşmasında mağlup oldu.

Eksik Oyuncular Union St.Gilloise 8 eksik Kevin Mac Allister Adem Zorgane Raul Florucz Ross Sykes Anouar El Hadj Ivan Pavlic Kevin Rodriguez Ilan Hurtevent Real Sociedad 2 eksik Alvaro Odriozola Jon Aramburu

Union St.Gilloise kadrosunda Kevin Mac Allister (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Adem Zorgane (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Raul Florucz (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ross Sykes (Sakat - Omzundan Sakat), Anouar El Hadj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ivan Pavlic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kevin Rodriguez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ilan Hurtevent (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Real Sociedad kadrosunda Alvaro Odriozola (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Jon Aramburu (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Job Ochieng Real Sociedad 1 Gol 3 Asist Carlos Soler Real Sociedad 1 Gol 3 Asist Luka Sucic Real Sociedad 3 Gol 0 Asist Ander Barrenetxea Real Sociedad 2 Gol 1 Asist

Real Sociedad kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Luka Sucic, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Job Ochieng.