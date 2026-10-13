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Union St.Gilloise - Real Sociedad Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Union St.Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Sociedad ile karşılaşacak. Her iki takımın son performansları ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Union St.Gilloise - Real Sociedad Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
Union St.Gilloise
Perşembe 19:45
15.10.2026
Real Sociedad
Stadyum: Stade Joseph Marien Yayın: tabii Spor

15 Ekim 2026 saat 19:45'te Stade Joseph Marien'de Union St.Gilloise ile Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor.

Union St.Gilloise, son dönem performansıyla dikkat çekiyor. Real Sociedad ise zorlu bir dönemde maça çıkacak.

Lig Durumu

Real Sociedad

6. İspanya La Liga
O
8
G
4
B
1
M
3
P
13
12
Attığı Gol
15
Yediği Gol
-3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Real Sociedad 12 / 15

İç Saha / Deplasman Performansı

Real Sociedad Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 0 / 2
Gol
7 – 9

Union St.Gilloise (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 0 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 14 gol atıp 3 gol yedi.

Real Sociedad (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 13 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Union St.Gilloise

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Union St.Gilloise 1-1 Oud Heverlee Leuven Belçika 1. Ligi B
  • 20.09.2026 Antwerp 0-2 Union St.Gilloise Belçika 1. Ligi G
  • 17.09.2026 Viktoria Plzen 0-3 Union St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi G
  • 12.09.2026 Union St.Gilloise 5-0 Lommel SK Belçika 1. Ligi G
  • 05.09.2026 Sporting Charleroi 2-3 Union St.Gilloise Belçika 1. Ligi G
Real Sociedad G G M G B

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna İspanya La Liga G
  • 02.10.2026 Real Sociedad 0-1 Athletic Bilbao Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Valencia 2-3 Real Sociedad İspanya La Liga G
  • 17.09.2026 Real Sociedad 1-2 AFC Bournemouth UEFA Avrupa Ligi M
  • 13.09.2026 Real Sociedad 0-3 Atletico Madrid İspanya La Liga M

Real Sociedad, son 2 maçını da kazanarak bir galibiyet serisi yakaladı.

Maç öncesi değerlendirme

Union St.Gilloise, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor. Real Sociedad ise son 5 lig maçında 3 galibiyet elde ederken, Avrupa'daki son karşılaşmasında mağlup oldu.

Eksik Oyuncular

Union St.Gilloise

8 eksik
Kevin Mac Allister Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Adem Zorgane Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Raul Florucz Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Ross Sykes Sakat Omzundan Sakat
Anouar El Hadj Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ivan Pavlic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kevin Rodriguez Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ilan Hurtevent Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Real Sociedad

2 eksik
Alvaro Odriozola Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Jon Aramburu Sakat Kas Sakatlığı

Union St.Gilloise kadrosunda Kevin Mac Allister (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Adem Zorgane (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Raul Florucz (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ross Sykes (Sakat - Omzundan Sakat), Anouar El Hadj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ivan Pavlic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kevin Rodriguez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ilan Hurtevent (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Real Sociedad kadrosunda Alvaro Odriozola (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Jon Aramburu (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Job Ochieng Real Sociedad 1 Gol 3 Asist
Carlos Soler Carlos Soler Real Sociedad 1 Gol 3 Asist
Luka Sucic Luka Sucic Real Sociedad 3 Gol 0 Asist
Ander Barrenetxea Ander Barrenetxea Real Sociedad 2 Gol 1 Asist

Real Sociedad kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Luka Sucic, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Job Ochieng.

Sıkça Sorulan Sorular
Union St.Gilloise - Real Sociedad maçı ne zaman?

15 Ekim 2026 tarihinde.

Union St.Gilloise - Real Sociedad maçı saat kaçta?

19:45'te.

Union St.Gilloise - Real Sociedad maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Union St.Gilloise - Real Sociedad maçında hangi oyuncular eksik?

Union St.Gilloise'da Kevin Mac Allister, Adem Zorgane, Raul Florucz, Ross Sykes, Anouar El Hadj, Ivan Pavlic, Kevin Rodriguez ve Ilan Hurtevent; Real Sociedad'da ise Alvaro Odriozola ve Jon Aramburu eksik.

Union St.Gilloise ve Real Sociedad'ın ligde kaç puanı var?

Union St.Gilloise'nin puanı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır; Real Sociedad ise 13 puanda.

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Anahtar Kelimeler:
Union Saint-Gilloise
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