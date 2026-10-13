Union St.Gilloise - Real Sociedad Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

15 Ekim 2026 saat 19:45'te Stade Joseph Marien'de Union St.Gilloise ile Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor.
Union St.Gilloise, son dönem performansıyla dikkat çekiyor. Real Sociedad ise zorlu bir dönemde maça çıkacak.
Union St.Gilloise (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 0 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 14 gol atıp 3 gol yedi.
Real Sociedad (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 13 puanla 6. sırada.
Real Sociedad, son 2 maçını da kazanarak bir galibiyet serisi yakaladı.
Union St.Gilloise, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor. Real Sociedad ise son 5 lig maçında 3 galibiyet elde ederken, Avrupa'daki son karşılaşmasında mağlup oldu.
Union St.Gilloise kadrosunda Kevin Mac Allister (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Adem Zorgane (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Raul Florucz (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ross Sykes (Sakat - Omzundan Sakat), Anouar El Hadj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ivan Pavlic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kevin Rodriguez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ilan Hurtevent (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Real Sociedad kadrosunda Alvaro Odriozola (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Jon Aramburu (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Real Sociedad kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Luka Sucic, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Job Ochieng.
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