Üniversite harçları ne zaman yatacak? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL?

Üniversitelerde yeni eğitim döneminin başlaması için geri sayım devam ediyor. Binlerce öğrenci üniversite harçlarına ilişkin merak ettikleri soruları internet üzerinden sorguluyor. Yapılan açıklamalarla beraber üniversite harçlarıyla alakalı merak edilen sorular yanıt buldu. İşte üniversite harçları ve tüm detayları...
Geçen sene Eylül ayı içinde yatırılan ücretlerin, bu yıl da aynı dönemde yatırılması bekleniyor. Üniversite harç ücretlerinin ne zaman yatıralacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı zamanda bağlı olunan üniversitenin harç ücreti yatırma tarihi de takip edilmelidir.
Üniversite harç ücretlerine son gelen zamlar sonrası güncel fiyatları belli oldu. İşte yeni üniversite harç ücretleri...
Tıp Fakültesi: 961 TL
Diş Hekimliği/Eczacılık Fakültesi: 804 TL
Veteriner Fakültesi: 629 TL
İTÜ İşletme Fakültesi: 654 TL
Fen Edebiyat Fakültesi: 463 TL
Hukuk Fakültesi: 509 TL
İktisat Fakültesi: 509 TL
İşletme Fakültesi: 509 TL
Siyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TL
İlahiyat Fakültesi: 463 TL
İletişim Fakültesi: 463 TL
Açıköğretim Fakültesi: 105 TL
Devlet Konservatuvarı: 958 TL
Turizm Fakültesi: 463 TL
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