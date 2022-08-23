EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Üniversite harçları ne zaman yatacak? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL?

Üniversite harçları ne zaman yatacak? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL?

23.08.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin açılması ve yeni eğitim - öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kala üniversite harç ücretleri ve ödeme tarihleri merak konusu oldu. Yapılan açıklamalara göre üniversite harç ücretleri belli oldu. Peki üniversite harçları ne zaman yatacak? Üniversite 2022 harç ücretleri ne kadar? İşte üniversite harç ücretleri ve ödeme tarihleri...

Üniversite harçları ne zaman yatacak? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL?

Üniversitelerde yeni eğitim döneminin başlaması için geri sayım devam ediyor. Binlerce öğrenci üniversite harçlarına ilişkin merak ettikleri soruları internet üzerinden sorguluyor. Yapılan açıklamalarla beraber üniversite harçlarıyla alakalı merak edilen sorular yanıt buldu. İşte üniversite harçları ve tüm detayları...

ünii bina

ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE ZAMAN YATACAK?

Geçen sene Eylül ayı içinde yatırılan ücretlerin, bu yıl da aynı dönemde yatırılması bekleniyor. Üniversite harç ücretlerinin ne zaman yatıralacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı zamanda bağlı olunan üniversitenin harç ücreti yatırma tarihi de takip edilmelidir.

ı üni sınıfı

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversite harç ücretlerine son gelen zamlar sonrası güncel fiyatları belli oldu. İşte yeni üniversite harç ücretleri...

2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

Tıp Fakültesi: 961 TL

Diş Hekimliği/Eczacılık Fakültesi: 804 TL

Veteriner Fakültesi: 629 TL

İTÜ İşletme Fakültesi: 654 TL

Fen Edebiyat Fakültesi: 463 TL

Hukuk Fakültesi: 509 TL

İktisat Fakültesi: 509 TL

İşletme Fakültesi: 509 TL

Siyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TL

İlahiyat Fakültesi: 463 TL

İletişim Fakültesi: 463 TL

Açıköğretim Fakültesi: 105 TL

Devlet Konservatuvarı: 958 TL

Turizm Fakültesi: 463 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?
ALES/3 ne zaman? ALES kaç soru? ALES kaç dakika? ALES/3 ne zaman? ALES kaç soru? ALES kaç dakika?
Fiyatlar dikkat çekmişti! 'Kolaylık sağlayacağız'Fiyatlar dikkat çekmişti! 'Kolaylık sağlayacağız'
Anahtar Kelimeler:
üniversite harç ödeme üniversite harç ücretleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek tercihleri ne zaman?

YKS ek tercihleri ne zaman?

YKS TABAN PUANLARI 2022! 2.tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS TABAN PUANLARI 2022! 2.tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?

YKS ek tercihler ne zaman?

YKS ek tercihler ne zaman?

İlginizi Çekebilir

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.