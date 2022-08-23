Üniversite harçları ne zaman yatacak? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL?

Üniversitelerde yeni eğitim döneminin başlaması için geri sayım devam ediyor. Binlerce öğrenci üniversite harçlarına ilişkin merak ettikleri soruları internet üzerinden sorguluyor. Yapılan açıklamalarla beraber üniversite harçlarıyla alakalı merak edilen sorular yanıt buldu. İşte üniversite harçları ve tüm detayları...

ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE ZAMAN YATACAK?

Geçen sene Eylül ayı içinde yatırılan ücretlerin, bu yıl da aynı dönemde yatırılması bekleniyor. Üniversite harç ücretlerinin ne zaman yatıralacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı zamanda bağlı olunan üniversitenin harç ücreti yatırma tarihi de takip edilmelidir.

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversite harç ücretlerine son gelen zamlar sonrası güncel fiyatları belli oldu. İşte yeni üniversite harç ücretleri...

2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

Tıp Fakültesi: 961 TL

Diş Hekimliği/Eczacılık Fakültesi: 804 TL

Veteriner Fakültesi: 629 TL

İTÜ İşletme Fakültesi: 654 TL

Fen Edebiyat Fakültesi: 463 TL

Hukuk Fakültesi: 509 TL

İktisat Fakültesi: 509 TL

İşletme Fakültesi: 509 TL

Siyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TL

İlahiyat Fakültesi: 463 TL

İletişim Fakültesi: 463 TL

Açıköğretim Fakültesi: 105 TL

Devlet Konservatuvarı: 958 TL

Turizm Fakültesi: 463 TL

