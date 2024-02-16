Üniversite hastanesinde skandal! Öğrencilerin bekaret durumu ifşa edildi... İsim isim listeler paylaşıldı

Almatı'daki Al-Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi'ndeki sağlık yetkilileri tarafından sosyal medyada yaklaşık 190 kız üniversite öğrencisinin bekaret durumuna ilişkin bilgiler sızdırıldı. Yaşları 17 ila 21 arasında değişen öğrencilerin bekaret duruma ilişkin bilgilerin toplanma nedenini belirsizliğini koruyor. Ancak sosyal medyadan sızdırılan bilgilerde öğrencilerin isimleri, yaşları, telefon numaraları ve hasta kodları yer aldı.

Listede adı geçen ancak ismini vermek istemeyen bir öğrenci yerel haber kaynaklarına yaptığı açıklamada çok sert ifadeler kullandı. İsmini açıklamayan öğrenci, "Kişisel verilerimiz her yere adeta asıldı. Mahrem tıbbi muayenelerden sonra bilgileri toplayıp genel bir sohbet odasına atıyorlar" dedi.







