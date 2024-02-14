"İlk buluşmada erkeklere eve aldıracak elbise" diyerek paylaştı! Dekoltesi gündem yarattı... 'Buna elbise deniliyor mu?'

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde günden güne popülerliğe ulaşarak kitlesini arttırmayı başaran 'İlaydaiilyy' isimli kullanıcı tercih ettiği kıyafetiyle kullanıcıların ilgisini topladı. İlk buluşma için dekolteli kıyafet seçimi kullanıcıların hedefi olan genç kadın yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Buna elbise deniyor mu? yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dilber'in yanındaysa ilk buluşma tarla sattırır" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kahve bile ısmarlanmaz" yorumunda bulundu.