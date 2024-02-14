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    4. "İlk buluşmada erkeklere eve aldıracak elbise" diyerek paylaştı! Dekoltesi gündem yarattı... 'Buna elbise deniliyor mu?'

    "İlk buluşmada erkeklere eve aldıracak elbise" diyerek paylaştı! Dekoltesi gündem yarattı... 'Buna elbise deniliyor mu?'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.02.2024 07:46 | Son Güncelleme:
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    Instagram'da 'İlaydaiilyy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadının kombin videosu kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Genç kadın siyah bir elbise ve çizmeden oluşan kombinine, 'İlk buluşmada habibiye ev aldıracak o elbise' notunu ekleyince gündem oldu.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde günden güne popülerliğe ulaşarak kitlesini arttırmayı başaran 'İlaydaiilyy' isimli kullanıcı tercih ettiği kıyafetiyle kullanıcıların ilgisini topladı. İlk buluşma için dekolteli kıyafet seçimi kullanıcıların hedefi olan genç kadın yorum yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Buna elbise deniyor mu? yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dilber'in yanındaysa ilk buluşma tarla sattırır" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kahve bile ısmarlanmaz" yorumunda bulundu.

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