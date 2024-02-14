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    4. Erkek ve kadın güreşçinin antrenmanı çok konuşuldu! Sosyal medyadan yorum yağdı... 'Nefes bile aldırmadı aferin kadına'

    Erkek ve kadın güreşçinin antrenmanı çok konuşuldu! Sosyal medyadan yorum yağdı... 'Nefes bile aldırmadı aferin kadına'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.02.2024 08:09 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada paylaşılan bir kadın ve erkek güreşçinin spor salonunda yaptığı antrenman sırasında kaydedilen görüntüler kısa sürede gündem olmayı başardı. Görüntülerde kadın güreşçinin mutlak hakimiyeti net bir şekilde görüldü. Sosyal medya kullanıcılarından kadın güreşçiyi destekleyen yorumlar geldi.

    Spor salonunda bir kadın ve erkek güreşçinin arasında yapılan antrenman renkli görüntülere sahne oldu. İkili görüntülerde ilk olarak birbirlerinin gücünü anlamak için küçük hamleler yaptı. Ardından ise kadın güreşçi rakibini tek bir hareketle kilitledi.

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    KADIN GÜREŞÇİYE YORUM YAĞDI

    Rakibine nefes bile aldırmayan kadın güreşçinin üstün perfomansı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatininden kaçmadı. Sosyal meyda kullanıcılarının büyük bi bölümü kadın sporcuyu tebrik etmek için yorum bölümüne akın etti.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nefes bile aldırmadı aferin kadına" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir spor salonundan çok ormana benziyor" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Güreş spor salonu
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