Erkek ve kadın güreşçinin antrenmanı çok konuşuldu! Sosyal medyadan yorum yağdı... 'Nefes bile aldırmadı aferin kadına'

Spor salonunda bir kadın ve erkek güreşçinin arasında yapılan antrenman renkli görüntülere sahne oldu. İkili görüntülerde ilk olarak birbirlerinin gücünü anlamak için küçük hamleler yaptı. Ardından ise kadın güreşçi rakibini tek bir hareketle kilitledi.
Rakibine nefes bile aldırmayan kadın güreşçinin üstün perfomansı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatininden kaçmadı. Sosyal meyda kullanıcılarının büyük bi bölümü kadın sporcuyu tebrik etmek için yorum bölümüne akın etti.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nefes bile aldırmadı aferin kadına" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir spor salonundan çok ormana benziyor" yorumunu ekledi.