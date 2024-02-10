Ayrılık acısını unutmak için seçtiği yöntem tartışma yarattı! Sosyal medya bu itirafı konuşuyor... "10 günde 22 erkekle birliktelik yaşadım"

News.com.au'ya konuşan Maddison ise hakkındaki olumsuz yorumlara dair, "Olumsuzlukların çoğunu engellemeye çalışıyorum, ancak bu ölçekte bunu görmezden gelmek zor" dedi . “Bence 'rezalet' olarak anılmak çok ağır bir davranış. Eğer videoyu yayınlayan bir erkek olsaydı, o ve arkadaşları birbirlerine beşlik çakıp tezahürat yaparlardı. Bu tür çifte standartların 2024 yılında da devam etmesi son derece üzücü." ifadelerini kullandı.