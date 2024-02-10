Ayrılık acısını unutmak için seçtiği yöntem tartışma yarattı! Sosyal medya bu itirafı konuşuyor... "10 günde 22 erkekle birliktelik yaşadım"

Avustralya'nın Newcastle kentinde yaşayan fenomen isim Taila Maddison yakın zamanda yaşanan bir ayrılığın ardından Avrupa seyahatine çıktı. Seyahatinden deneyimlerini paylaşan Maddison, eski sevgilisini unutmasına yardımcı olmak için 10 günlük bir tatil boyunca 22 erkekle birliktelik yaşadığını söyleyince sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Instagram ve TikTok'ta yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Freddiemc, Maddison'un itirafına en sert tepki gösteren isimlerden biri oldu. Fenomen isim, itirafı "tarihin en kötü kadın kuşağıyla karşı karşıya olduğumuzun kanıtı" sözleriyle eleştirdi.
News.com.au'ya konuşan Maddison ise hakkındaki olumsuz yorumlara dair, "Olumsuzlukların çoğunu engellemeye çalışıyorum, ancak bu ölçekte bunu görmezden gelmek zor" dedi . “Bence 'rezalet' olarak anılmak çok ağır bir davranış. Eğer videoyu yayınlayan bir erkek olsaydı, o ve arkadaşları birbirlerine beşlik çakıp tezahürat yaparlardı. Bu tür çifte standartların 2024 yılında da devam etmesi son derece üzücü." ifadelerini kullandı.