Patrondan aldığı ahlaksız teklifi "Binbir Gece" dizisinin efsane repliğiyle anlattı! "Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım"

TikTok'tan yaptığı paylaşımında Cennet Bashimova isimli bir kadın Binbir Gece' dizisinde, Onur karakterinin Şehrazat karakterine bir gece birliktelik yaşaması karşılığında 150 bin dolar teklif ettiği repliği kullandı. Patronunun kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu ifade eden genç kadın gönderisine ise, "Toptan tekstil piyasasına satış elemanı olarak işe girmişimdir.Güzel yüzlü olduğum için patrondan böyle bir teklif gelmiştir" notunu ekledi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımını ise Bashimova, "Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım" açıklamasını ekleyerek paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında kullanıcıların büyük bir bölümü başlarına benzer durumların geldiğini ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hiç şaşmaz. Bunların hepsi böyle. Nereden bildiğimi sormayın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tek tekstil piyasasında değil" yorumunu yaptı.