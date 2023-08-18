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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2023: YKS tercih sonuçları sonrası üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihler arasında? ÖSYM açıkladı

18.08.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023-2024 dönemi üniversite kayıt tarihleri, YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasını bekleyen adaylar tarafından merak konusu oldu. Hayallerindeki okul ve bölümü isteyen birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, 2023 YKS tercih sonuçları sonrası üniversite kayıtları ne zaman? 2023 - 2024 dönemi üniversite kayıtları hangi tarihlerde?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonucu görüntüleyebilecekler. Öte yandan birçok kişi üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. İşte, 2023 - 2024 dönemi üniversite kayıtları ile ilgili merak edilenler...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Herhangi bir üniversite bölümünü kazanarak kayıt yaptıracak öğrenciler kayıt işlemlerini 28 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında yaptırabilecek. Elektronik kayıtlar ise 28 Ağustos ile 30 Ağustos tarihlerinde e-kayıt yapabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu sene üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile YKS yerleştirme sonuçlarına erişebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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