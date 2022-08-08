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Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? ÖSYM açıkladı: 2022-2023 Üniversite kayıt tarihleri takvimi!

08.08.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih süreci 5 Ağustos Cuma günü sona erdi. Gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Üniversite kayıtları, YKS tercih sonuçları belli olduktan sonra başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2022-2023 üniversite kayıt tarihleri takvimi...

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? ÖSYM açıkladı: 2022-2023 Üniversite kayıt tarihleri takvimi!

Üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre; üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Vatandaşlar "üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2022-2023 üniversite kayıt tarihleri takvimi ile ilgili detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. ektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022-2023?

Üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz açıklamada bulunulmadı 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

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