Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? ÖSYM açıkladı: 2022-2023 Üniversite kayıt tarihleri takvimi!

Üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre; üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Vatandaşlar "üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2022-2023 üniversite kayıt tarihleri takvimi ile ilgili detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. ektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022-2023?

Üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz açıklamada bulunulmadı 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

