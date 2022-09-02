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Üniversite öğrencileri 550 kilometrede 5 lira yakan araç tasarladı

02.09.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencileri 550 kilometrede 5 lira yakan araç tasarladı

ÖZGÜR ALANTOR - Ankara Üniversitesi (AÜ) öğrencilerinin tasarladığı hidrojenle çalışan "TURAZ-U1" adlı yarış aracı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Mühendislik ile Fen Fakültesi öğrencisi 25 kişinin oluşturduğu "Hidroket" takımı tarafından tasarlanan araç, TEKNOFEST'te sergileniyor.

Öğrencilerden Enes Musa Güçlütürk, AA muhabirine, ortak bir proje olarak aracı tasarladıklarını söyledi.

Aracın kullandığı yakıtla ön plana çıktığını belirten Güçlütürk, "Aracımız hidrojenle çalışıyor. Hidrojen hem çevreci hem de gelecek vadeden bir yakıt. Şu anda hala teknolojiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Geliştirilmeye devam ediyor." dedi.

Az yakan bir araç tasarladıklarına işaret eden Güçlütürk, "Gelişen bir alan olan hidrojenle çalışmayı kendimize hedef olarak belirledik. Kendi hesaplamamıza göre 550 kilometrelik yolu 5 liraya mal ettik. 65 kilometre hıza çıkıyor." diye konuştu.

Araçlarının yoğun bir çalışma döneminin ardından yaklaşık 1,5 yılda ortaya çıktığını dile getiren Güçlütürk, "Okul dönemimiz, bizim aynı zamanda çalışma dönemimiz. Ailemizden, arkadaşlarımızdan fazla atölyedeki arkadaşlarımızı gördük. Sürekli zaman ayırma ve özveri ile bu proje ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

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