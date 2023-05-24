Üniversite öğrencileri inşaat atıklarını sanat eserine dönüştürdü

"İleri Dönüşüm Tasarım: İnşaat Atıklarından Heykel Tasarımına" uluslararası öğrenci yarışması, bu yıl ilk olarak "molozlar yeniden sanatta can buluyor" temasıyla gerçekleştirildi.

Yarışmanın ödül töreni, İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Aytaç, heykeltıraş Asaf Erdemli, Benesta Genel Müdürü Roksana Diker ve yarışmacı öğrencilerin katılımıyla Benesta Benleo Acıbadem'de yapıldı.

Peyzaj mimarlığı, endüstriyel tasarım, mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık disiplinlerinden 26 öğrencinin katılımı ile düzenlenen yarışma, teknik gezi, atölyeler ve eğitimler ile şekillendi.

Benesta ofis ve şantiyesine yapılan ziyaretlerin ilki, tanışma, atık malzemelerin yerinde incelenmesi ve ilk fikirler üzerinden eskiz çalışmalarının yapılmasıyla gerçekleşti. Şantiyedeki ikinci görüşmede ise Asaf Erdemli tarafından malzemelerin birleşimine dair yürütülen uygulamalı çalışma yapıldı ve ofiste öğrencilerin tasarım çalışmalarının final sunumları yer aldı.

Final sunumlarının ardından Benesta ekibinden temsilciler ve jürinin kararıyla 4 öğrenci ödül almaya hak kazandı. "Güvende hissetme" üzerine "anne karnı, doğa, kucaklama ve sakinlik" gibi kavramlardan yola çıkarak tasarlanan "Safe Place" isimli çalışmasıyla İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Esra Balcı birincilik ödülünün sahibi oldu.

Benesta projesinin sunmayı vadettiği, doğayla bütünleşen ve rahat nefes alma yaklaşımından esinlenen "Sculpture of Relax" çalışmasıyla İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Melisa Yurdakul ikincilik ve "Merge" isimli çalışmasıyla İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Berra Kafalıer de üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Doğanın kendine özgü ritmini ve sürekliliğini ifade eden "akış" (flow) kavramından yola çıkarak tasarlamış olduğu "Flow Sculpture" isimli çalışmasıyla İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Selin Kaya da dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninde dereceye girenlere para ödülleri, katılımcı yarışmacılara da sertifikaları takdim edildi.

"GENÇLERİN HAYALLERİYLE ÇOK GÜZEL PROTOTİPLER ÇIKTI"

İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytaç, ödül töreni sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç peyzaj mimarlığı bünyesinde peyzaj ve sanat konulu bir seçmeli ders açtıklarını ifade ederek, "Bu dersin daha verimli geçmesi için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, sanat danışmanı olarak heykel sanatçımız Asaf Erdemli'yi yanımıza aldık. Ayrıca Mimari Fotoğrafçı Emre Dörter de yer aldı ve bu dersi hep birlikte yürüttük." dedi.

Farklı disiplinlerin bir arada olduğu dersi daha verimli hale getirmeye çalıştıklarını anlatan Aytaç, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok güzel bir süreç geçti. Asaf Bey her hafta çocuklara kritikler verdi. Öğrenci açısından baktığımızda da son sınıfa gelmiş öğrencilerin bir sanat eserini ortaya çıkartması ve bunun uygulanacak olması çok değerli. İTÜ Mimarlık Fakültesi olarak da her zaman böyle ilişkilerde, sanayi, inşaat sektörü, mimarlık firmaları olsun bu birlikteliklerden çok hoşlanıyoruz. Bu kapsamda Benesta'ya bize sponsor oldukları, öğrencileri destekledikleri, genç yetenekleri ortaya çıkartmaya çalıştıkları için çok teşekkür ediyorum."

Benesta Genel Müdürü Diker de uluslararası bir şirket olduklarını ve 5 tane ilkelerinin bulunduğunu belirterek, "Birincisi uluslararası mühendislik deneyimi, ikincisi fonksiyonellik. Üçüncü ilkemiz de yaş alan, yaşlanmayan malzemeleri kullanmaya dikkat ediyoruz. Dördüncüsü zamansız yapılar inşa etmeye özen gösteriyoruz. Beşincisi de mimarlık ve tasarım harikası yapılar yapmaya önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğal malzemelere, yeşile, sürdürülebilirliğe, geri dönüşüme hep önem verdiklerini vurgulayan Diker, bu kapsamda İTÜ ile "İnşaatta kullanılmayan atık malzemelerden ne yapabiliriz?" diye düşündüklerini anlattı.

Diker, mimarlık fakültesinden öğrencilere bir görev verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Benesta Benleo Acıbadem'de 15 bin metrekare bir park yapıyoruz. Atık malzemelerden bu parka nasıl heykeller yerleştirebiliriz, neler yapabiliriz görmek istedik. İTÜ iş birliğiyle bunu gerçekleştirdik. Gençler çok güzel hayal kuruyor, bu bizim için çok önemli. Gençlerin hayalleriyle çok güzel prototipler çıktı. Şimdi onları hayata geçirmek için yola koyuluyoruz. Gerçek heykel boyutlarını yapıp Benleo Parkımızda bunları yaşatacağız. Bu tür sanatsal yarışmalara uluslararası arenada devam edeceğiz. Gençlerin hayalleri bize umut oluyor. Sanatsal faaliyetleri sürdürebilir hale getirip gençleri sanat etkinlikleri için projemize dahil etmeyi ve onları desteklemeyi sürdüreceğiz."

BİRİNCİ OLAN ESER BENESTA BENLEO ACIBADEM'İN BENLEO PARKI'NDA SERGİLENECEK

Heykeltıraş Asaf Erdemli de Benesta Benleo Acıbadem'de malzemeleri tanıdıklarını ve atık malzemeleri tek tek gezdiklerini belirterek, "Öğrencilerle bazı denemeler de yaptık. Kaynak yapmayı denediler. Bir workshop hazırladık onlar için. Malzemeleri nasıl kullanırız diye üzerinde örneklerin olduğu, dünyadaki birçok sanatçının bunu nasıl işlediği üzerinden sunumlar hazırladık. Kendileri bunlarla ilgili araştırmalar yaptılar ve beğendikleri örnekleri bize sundular." diye konuştu.

Öğrencilerin, Benesta Benleo Acıbadem'in ana fikrini anladıktan sonra bu çıkarımlardan bir proje geliştirmeye başladığını aktaran Erdemli, sözlerini şöyle tamamladı.

"Yaklaşık 3-4 hafta süren bir süreç bu. Bu süreç, eksiltmelerle, değişmelerle, hikayeyi daha doğru anlatabilecek, bu projeye daha uygun olabilecek ve kendi disiplinlerinde bakış açılarını ortaya koyabilecekleri bir projeye dönüştü. Sonrasında maketler başladı. Maketler üzerinden düşündükleri, çizimlerini yaptıkları, modelledikleri şeylerin maketlerde aslında o kadar da iyi olmadıklarını gördüler ve bunun üzerinden tekrar bir değişim başladı. Son olarak finallere geldiler. Yoğun bir ders programı oldu onlar için ama hızlıca bitirdik.

Bugün de ödül töreni yapıldı. Ödüller, firmanın yetkilileri, ben, bu projenin başındaki hocalarımla hep birlikte verilen bir karar. Bunlar içerisinden bir tanesini de finalize edip, gerçek ölçüleriyle, Benesta Benleo Acıbadem'in Benleo Parkı'nda, bu proje var olduğu sürece sergilenmek üzere fiziki olarak üretme kısmına geldik. Bunu da yine birinci olan arkadaşımın eseriyle birlikte yapacağız."

Ödül töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

