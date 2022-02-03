Üniversite öğrencilerinin Erzurum'daki kış kampı eğlenceli geçiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) Erzurum'da düzenlenen "6. Tematik Kış Kampı"na katılan üniversiteli kız öğrenciler, kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre, Erzurum GSİM ev sahipliğinde Osmaniye, Hatay, Muğla, Bolu, Kahramanmaraş, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Uşak'taki yurtlarda kalan üniversiteli öğrencilerin katılımıyla kış kampı programı düzenlendi.

KYGM 6. Tematik Kış Kampı'na katılan 150 üniversiteli kız öğrenci, yurt bahçesinde kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kampa katılan ve birçoğu ilk defa kar gören öğrenciler, kardan adam da yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

KYGM 6. Tematik Kış Kampı'nın koordinatörlüğünü yapan Vedat Engin ile organizasyonda görevli Talip Önelge ve Havvanur Aksan da öğrencilerin kartopu oyununa bir süre eşlik etti.

Yoğun ders programı ve konferans ortamında gerçekleşen kampta, boş vakitte kartopu oynayan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

