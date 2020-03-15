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Üniversite öğrencisi Hamza, 21 yıldır hemofiliyle mücadele ediyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 15.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Hamza Demirel, 1,5 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu nadir görülen hastalıklardan olan "Hemofili A" teşhisi konulmasıyla, "profilaksi" tedavisinde kullandığı iğne ve ilaçlarını 21 yıldır yanından ayırmıyor - Demirel: - "Buna artık hastalık değil, yaşam tarzı diyoruz. Sonuçta doğuştan gelip, ömrümüzün sonuna kadar bizimle olan bir hastalık"

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Hamza Demirel (23), dünyada nadir görülen hastalıklardan "Hemofili A" ile mücadelesini 21 yıldır sürdürüyor.

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle birçok zorluk çektiğini, arkadaşları gibi koşup eğlenemediğini belirtti.

Arkadaşlarının futbol oynamasını evin camından izlemekle yetindiğini aktaran Demirel, sportif faaliyetlere hiçbir zaman katılamadığını kaydetti.

- "Buna artık hastalık değil, yaşam tarzı diyoruz"

Hemofiliyi bir hastalık olarak görmediğini dile getiren Demirel, şöyle devam etti:

"Buna artık hastalık değil, yaşam tarzı diyoruz. Sonuçta doğuştan gelip, ömrümüzün sonuna kadar bizimle olan bir hastalık. Hemofili kanda pıhtılaşmayı sağlayan 'faktör' adı verilen proteinlerin yokluğu veya eksikliğinden kaynaklanan pıhtılaşma bozukluğudur. Hayatımda hemofilinin neden olduğu bazı zorluklarla karşılaştım. Arkadaşlarım futbol oynarken ben evde kitap okudum, belgeseller izledim."

Hemofili hastalarının içe kapanık olduğunu ve sosyal hayattan uzak durduğunu anlatan Demirel, kendisinin Türkiye Hemofili Derneği ile tanışmasıyla sosyalleşmeye başladığını belirtti.

Nadir hastalıklar konusunda farkındalık oluşturmak için üniversite bünyesinde kulüp kurduğunu anlatan Demirel, bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Demirel, şöyle devam etti:

"Dünya üzerinde bir tek hemofilinin kendim olduğumu düşünüyordum fakat öyle olmadığını anladım. Hemofili olduğum için doktorlar beni ameliyat etmek için tereddüt ediyor, 'kanamayı durdurabilir miyiz?' diye. Ayağımda bir kırık yaşadım ve alçıya alındı. Ameliyat yapılmak istenmedi ve uzun süre ayağım alçıda kaldı. Buna rağmen yılmadım mücadeleye devam ettim."

Çocukluğundan beri yöneticilere özendiğini anlatan Demirel, okulunu bitirdikten sonra hakim olmayı hayal ettiğini sözlerine ekledi.

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Hamza Demirel Hastalık Hemofili nadir hastalık

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