Üniversite öğrencisi Hamza, 21 yıldır hemofiliyle mücadele ediyor

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Hamza Demirel (23), dünyada nadir görülen hastalıklardan "Hemofili A" ile mücadelesini 21 yıldır sürdürüyor.

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle birçok zorluk çektiğini, arkadaşları gibi koşup eğlenemediğini belirtti.

Arkadaşlarının futbol oynamasını evin camından izlemekle yetindiğini aktaran Demirel, sportif faaliyetlere hiçbir zaman katılamadığını kaydetti.

- "Buna artık hastalık değil, yaşam tarzı diyoruz"

Hemofiliyi bir hastalık olarak görmediğini dile getiren Demirel, şöyle devam etti:

"Buna artık hastalık değil, yaşam tarzı diyoruz. Sonuçta doğuştan gelip, ömrümüzün sonuna kadar bizimle olan bir hastalık. Hemofili kanda pıhtılaşmayı sağlayan 'faktör' adı verilen proteinlerin yokluğu veya eksikliğinden kaynaklanan pıhtılaşma bozukluğudur. Hayatımda hemofilinin neden olduğu bazı zorluklarla karşılaştım. Arkadaşlarım futbol oynarken ben evde kitap okudum, belgeseller izledim."