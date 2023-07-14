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Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2023 sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr'de

14.07.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı için 17 Haziran Cumartesi günü TYT, 18 Haziran Pazar günü ise AYT oturumu tamamlanmıştı. Sınava katılım sağlayan üniversite adayı öğrencilerin gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS 2023 sınav sonuçları son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Öğrencilerin sık sık sorguladığı YKS sonuçları sonuc.osym.gov.tr sayfasından ilan edilecek. Sonuçları öğrenen öğrenciler için tercih dönemi başlayacak. İşte YKS 2023 sonuçlarının açıklanma tarihi ve detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

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YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

yks

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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ÖSYM yks

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