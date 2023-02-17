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Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversite final ve bütünlemeler online mı yapılacak? YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama!

17.02.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencileri final ve bütünleme sınavlarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Deprem nedeniyle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildi. Peki üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversite final ve bütünlemeler online mı yapılacak? YÖK Başkanı Erol Özvar açıklama yaptı. İşte detaylar...

Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversite final ve bütünlemeler online mı yapılacak? YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama!

Üniversite eğitimlerinin uzaktan yapılacağının açıklanmasının ardından lisans ve önlisans öğrencileri, final ve bütünleme sınavlarının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversite final ve bütünlemeler online mı yapılacak? İşte detaylar...

Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversite final ve bütünlemeler online mı yapılacak? YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama!

ÜNİVERSİTE VİZE VE FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 bahar dönemine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat ve sonrasında final-bütünleme ili sınavlar ile tez sınavları belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Nisan ayı gibi gerekli düzenlemeler gözden geçirilecek. Yüz yüze eğitim seçeneği değerlendirilecek."

Başkan Özvar'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaların detayları şu şekilde: "2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmakla ilgili bazı kararlar alındı. Alınan kararlar Nisan ayı ile tekrar değerlendirilecek. Hibrit eğitim sistemi değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek.

Aldığımız kararların bir kısmı uzaktan eğitimle olacak. 20.02.2023 tarihi ile başlatılacak. Her bir diploma programı uzaktan eğitim dikkate alınarak çevrim içi- çevrim dışı yöntemlerini kullanmaları.

Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversite final ve bütünlemeler online mı yapılacak? YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama!

Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

Vakıf yüksek öğretim kurumlarımızda birinci dereceden etkilenen öğrencilerin ücretlerinin güz döneminde alınması tavsiye ediliyor.

6 Şubat ve sonrasında final-bütünleme ili sınavlar ile tez sınavları belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Nisan ayı gibi gerekli düzenlemeler gözden geçirilecek. Yüz yüze eğitim seçeneği değerlendirilecek."

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