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Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Günay'dan gençlere spor yapması için çağrı:

27.11.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'de yaklaşık 3 milyon üniversite öğrencimiz var. Faaliyetlerimize katılan öğrenci sayısı en yüksek 22 bine ulaşmış. Bizler öğrencilerimizin ancak yaklaşık yüzde 1'ine spor yaptırabiliyoruz. Durum iç açıcı değil" - "Bu durumu düzeltmek için hemen çalışmalara başlamamız gerekiyor. Hedefimiz gençlerimizi spor ortamlarına taşımak, spor yapmalarını ve sağlıklı, zinde olmalarını sağlamaktır. Biz artık bunu bir milli mesele olarak görüyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, üniversite öğrencilerinin sportif faaliyetlere katılımının düşük olduğunu ve bu nedenle gençleri sporla tanıştırmak istediklerini belirtti.

Günay, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı'ndaki konuşmasında, yürüttükleri çalışmalar sonucu Avrupa düzeyinde üniversiteler arası iki şampiyonayı Türkiye'de gerçekleştireceklerini söyledi.

Söz konusu organizasyonların Eylül 2022'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Üniversiteler Arası Kürek Şampiyonası ve 2025'de Burdur'da düzenlenecek olan Avrupa Üniversiteler Arası Masa Tenisi Şampiyonası olduğunu ifade eden Günay, "1 Aralık itibariyle dosyamızı Avrupa Üniversiteler Spor Federasyonu yönetimine sunacağız. 2023 yılında da Bakanlığımızın önerdiği veya teklif ettiği ilde Türk Devletleri Teşkilatı Üniversite Oyunlarını gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Günay, sportif faaliyetlere üniversitelilerin katılımının düşük olduğunu belirterek, bunun için çalışmalar yürüttüklerini ve faaliyetlerini daha kapsamlı düzenleyeceklerini dile getirdi.

Gençlerin spora kazandırılması gerektiğinin altını çizen Günay, şunları kaydetti:

"Çocukları aşılatıp bize getirin, biz de spor yaptıralım. Çünkü son iki yıldır çocuklarımız spor ortamlarında uzak kaldılar, özlediler. Biz hazırız, kafilelerinizi müsabakalara bekliyoruz. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon üniversite öğrencimiz var. Faaliyetlerimize katılan öğrenci sayısı en yüksek 22 bine ulaşmış. Bizler öğrencilerimizin ancak yaklaşık yüzde birine spor yaptırabiliyoruz. Durum iç açıcı değil. Salgının da bu durumu etkilediğini biliyoruz. Bu durumu düzeltmek için hemen çalışmalara başlamamız gerekiyor. Hedefimiz gençlerimizi spor ortamlarına taşımak, spor yapmalarını ve sağlıklı, zinde olmalarını sağlamaktır. Biz artık bunu bir milli mesele olarak görüyoruz."

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