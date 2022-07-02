Üniversite taban puanları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte YKS üniversite taban puanı ve kontenjan bilgisi

Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 2022 YKS sınavı sonrasında binlerce öğrenci konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanması beklenen üniversite taban puanları, YKS tercih işlemlerinde büyük rol oynayacak. Peki üniversite taban puanları 2022 ne zaman açıklanacak? YKS üniversite taban puanı ve kontenjan bilgisi ve detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden YKS tercihlerini yapabilecek. YKS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat, YKS tercihlerinin, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

