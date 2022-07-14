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Üniversite taban puanları 2022! YKS 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

14.07.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite taban puanları; 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı sonrası merak konusu oldu. Peki YKS 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Üniversite taban puanları 2022! YKS 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Üniversite taban puanları 18 Haziran Cumartesi günü ile 19 Haziran Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı sonrası merak edildi. Peki YKS 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2022 üniversite taban puanları, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılmasının ardından netlik kazanacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden YKS tercihlerini yapabilecek. YKS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat, YKS tercihlerinin, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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