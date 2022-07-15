Üniversite taban puanları açıklandı mı? 2, 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli mi?

YKS sınavına giren yüzbinlerce aday, 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'daki 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı. Sıra sonuçların açıklanması tercih işlemlerinin yapılmasında. Sonuçların açıklanmasına günler kala adaylarda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Günler öncesinden araştırmalara başlayan adaylar üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontejanları merak ediyor. Peki 2,4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontejanları belli mi? Detaylar haberimizde...

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2022 üniversite taban puanları, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılmasının ardından netlik kazanacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

