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Üniversite taban puanları açıklandı mı 2022? Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih tarihleri ve YKS 2022 tercih kılavuzu

18.07.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite taban puanlarının açıklanıp açıklanamadığı ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Üniversite taban puanları açıklandı mı 2022? Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih tarihleri ve YKS tercih kılavuzu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Üniversite taban puanları açıklandı mı 2022? Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih tarihleri ve YKS 2022 tercih kılavuzu

Üniversite taban puanları, sınav sonuçlarının 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü duyurulmasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin arama motorlarında yaptıkları sorgulamaları sürdürüyor. Peki Üniversite taban puanları açıklandı mı 2022? Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih tarihleri ve YKS 2022 tercih kılavuzu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içi yayımlanacak.

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden duyurulacak.

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