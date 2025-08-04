Üniversite tercih dönemi başlıyor! Vakıf üniversitesi tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?

Üniversite tercih dönemi yaklaşırken, öğrenciler ve aileler yalnızca başarı sıralamasını değil, eğitim maliyetlerini de dikkate alarak kararlarını şekillendiriyor. Ekonomik dalgalanmalar ve artan yaşam maliyetleri, üniversite ücretlerinin önceki yıllara göre daha belirleyici hale gelmesine yol açtı. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri programlara göre farklılık gösterse de, tıp, diş, işletme ve hukuk gibi prestijli bölümler başta olmak üzere birçok program, ‘burslu’ ve ‘indirimli’ kontenjanlar sayesinde öğrenciler için daha ulaşılabilir hale geliyor.

Bazı üniversiteler başarı sıralamasına ve ilk tercih olma durumuna göre yüzde 25’ten, yüzde 100’e kadar burs olanağı sunuyor. Ayrıca barınma desteği, yemek bursları ve akademik başarı bursları da öğrencilere ek avantajlar sağlıyor.

Doğru tercih için adayların, yalnızca YKS Kılavuzundaki ücret tablolarına değil, burs kontenjanlarına, başarı sıralaması avantajlarına ve üniversitelerin web sitelerindeki yüzde 25’ten, yüzde 100’e kadar sunduğu indirim imkanlarına bakmaları gerekiyor.

TERCİH SIRASI ÖNEMLİ

Vakıf üniversiteleri, öğrencilere ek indirim sağlamak için farklı kriterler belirliyor. Bazı üniversiteler, adayın ilk üç tercihinde yer verilmesini şart koşarken, bazıları ise öğrencinin yerleştiği tercih sırasından bağımsız olarak, önceki tercihlerin kendi üniversitelerinden olmasını yeterli görüyor. Ön lisans programlarında ise ilk 5 tercih arasında kazanılan bölümler için sıra gözetmeksizin ek indirim uygulanabiliyor.

Tercih döneminde doğru bilgiye ulaşmak, en az başarı sırası kadar önemli hale geldi. Adayların üniversite web sitelerini yakından takip etmeleri, süreci sağlıklı yönetmelerinde kilit rol oynayacak.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN FİYAT KARŞILAŞTIRMASI