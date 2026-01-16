EĞİTİM

Üniversitede sahte diploma skandalı: Hademelikten, koordinatörlüğe yükseldi!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yaşandığı iddia edilen olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Üniversitede hademe olarak görev yapan bir kişinin, okulun bilgi sistemine girerek sahte diploma aldığı ve bu yolla mali işler koordinatörlüğüne yükseldiği öne sürüldü.

Sedef Karatay

İddiaya göre şüpheli, üniversitenin öğrenci ve mezuniyet sistemine yetkisiz şekilde erişim sağladı. Kendini üniversite sınavına girmiş ve mezun olmuş gibi gösteren kişi, bu yöntemle sahte diploma oluşturdu.

HADEMELİKTEN KOORDİNATÖRLÜĞE YÜKSELDİ

NTV'nin haberine göre, Sahte diploma sayesinde kurum içinde terfi ettiği belirtilen şahsın, hademelik görevinden mali işler koordinatörlüğüne kadar yükseldiği iddia edildi. Olayın uzun süre fark edilmemesi dikkat çekti.

HAKKINDA AÇIĞA ALMA KARARI

Ortaya atılan iddialar sonrası söz konusu personel hakkında açığa alma kararı verildi. Üniversite yönetimi, olayın tüm yönleriyle araştırılması için harekete geçti.

ÜNİVERSİTEDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulduğu belirtildi. Açıklamada, tüm veri ve belgelerin inceleme altına alındığı ifade edildi.

"EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Rektörlük açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bu süreçlere dahil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."

