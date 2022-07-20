Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 üniversitelerin açılış tarihi!

Üniversitelerin açılış tarihi YKS sonuçlarının sınava giren adayların erişimine açılmasının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına ulaşmak için araştırma yapıyor. 2022-2023 üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz açıklamada bulunulmadı 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

