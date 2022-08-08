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Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022 öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

08.08.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih döneminin 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde tamamlanmasıyla, üniversite adaylarının gündeminde "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu yer alıyor. Üniversite hayaliyle tercihlerini gerçekleştiren adaylar üniversite kayıtları ile ilgili detayları araştırıyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 üniversitelerin açılacağı tarih belli mi? İşte detaylar...

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022 öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Üniversitelerin açılış tarihi ne zaman? 2022-2023 eğitim öğretim yılı üniversitelerde ne zaman başlayacak? soruları araştırılmaya devam ediyor. YKS tercihlerinin de başlamasıyla üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu gündeme yerini aldı. Bu yıl üniversiteye başlayacak olan binlerce üniversite adayı öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını sorguluyor. 2022-2023 üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 2022 yılında 5 Ağustos tarihine kadar yapılacak. Tercih sonuçlarının ardından yapılacak olan kayıtları ise ağustos ayı içerisinde alınacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022-2023?

Üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz açıklamada bulunulmadı 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, http://osym.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı ancak YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

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