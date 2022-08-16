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Üniversiteler ne zaman açılıyor 2022? Üniversiteler ne zaman açılacak?

16.08.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite açılma tarihleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak konusu oldu. Bir çok üniversite adayı YKS tercih sonuçlarıyla yerleştikleri üniversiteyi öğrendi. Bu gelişmeyle beraber üniversitelerin açılmasına ilişkin "Üniversiteler ne zaman açılıyor 2022? Üniversiteler ne zaman açılacak? soruları gündeme geldi. İşte üniversitelerin açılmasına dair merak edilenler...

Üniversiteler ne zaman açılıyor 2022? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin açılış tarihi ne zaman? 2022-2023 eğitim öğretim yılı üniversitelerde ne zaman başlayacak? soruları araştırılmaya devam ediyor. YKS tercihlerinin de açıklanmasıyla üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu gündeme yerini aldı. Üniversiteye yerleşen bir çok kişi, üniversitelerin eğitime başlayacağı tarihleri araştırmaya devam ediyor. 2022-2023 üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

2021 yılında 13 Eylül tarihinde eğitime başlayan üniversitelerin yeni eğitim öğretim yılı için henüz açıklamada bulunulmadı. 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Ektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kayıtlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

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