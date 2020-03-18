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Üniversitelerde koronavirüs tedbirleri

ERZURUM HABERLERİ  | 18.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Üniversitelerde koronavirüs tedbirleri

Atatürk, Erzurum Teknik ve Iğdır üniversitelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını sınırlandırmak amacıyla üniversiteler hazırladıkları eylem planlarını hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi yerleşkelerindeki fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ile lojmanlar, otobüs durakları, güvenlik noktaları, kütüphaneler, okuma salonları, yemekhaneler, sosyal ve kültürel alanlar ile spor tesisleri, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı koordinesinde Fen, Eczacılık ile Mühendislik Fakültesindeki öğretim üyelerinin tavsiyeleri ve çalışmaları doğrultusunda hazırlanan solüsyonlarla dezenfekte edildi.

Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın karşısında Sağlık Bakanlığının başarılı bir sınav verdiğini, üniversiteler olarak üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Verilen 3 haftalık ara tatili süresince dezenfekte işlemlerinin süreceğini belirten Çomaklı, amaçlarının güvenli bir ortam oluşturmak olduğunu ifade etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde de başlatılan dijital dönüşüm kapsamında yöneticilerin katılacağı bütün toplantılar online ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı üniversitede ayrıca toplantı ve görüşmelerin ise dijital ortamdan yapılacağı bütün akademik personele bildirildi.

- Iğdır Üniversitesi kendi solüsyonunu üretti

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü tarafından üretilen dezenfektanların kampüste kullanıldığını aktardı.

Öğretim görevlisi Musa Karadağ'ın ürettiği dezenfektan ilaçların kampüsün bütün alanlarında kullanıldığını belirten Prof. Dr. Alma, çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.

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