Üniversitelerde koronavirüs tedbirleri

Atatürk, Erzurum Teknik ve Iğdır üniversitelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını sınırlandırmak amacıyla üniversiteler hazırladıkları eylem planlarını hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi yerleşkelerindeki fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ile lojmanlar, otobüs durakları, güvenlik noktaları, kütüphaneler, okuma salonları, yemekhaneler, sosyal ve kültürel alanlar ile spor tesisleri, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı koordinesinde Fen, Eczacılık ile Mühendislik Fakültesindeki öğretim üyelerinin tavsiyeleri ve çalışmaları doğrultusunda hazırlanan solüsyonlarla dezenfekte edildi.

Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın karşısında Sağlık Bakanlığının başarılı bir sınav verdiğini, üniversiteler olarak üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Verilen 3 haftalık ara tatili süresince dezenfekte işlemlerinin süreceğini belirten Çomaklı, amaçlarının güvenli bir ortam oluşturmak olduğunu ifade etti.