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Üniversiteli gençler Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki tarihi mekanları gezdi

27.12.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Evlice: - "Tüm öğrencilerin buraları görmelerini ve bilmelerini arzu ediyoruz. İnşallah gençlerimiz buradan güzel bir bilinçle ayrılmış olacak" - İstanbul'dan gelerek Dicle Üniversitesinde okuyan Elifhan Baykurt: - "Bu tür etkinliklerle kentin kültürü hakkında bilgi sahibi oluyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Ülkenin farklı bölgelerinden gelerek Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesinde (DÜ) eğitim gören gençler, Lice ilçesindeki Ashab-ı Kehf ve Birkleyn mağaralarını gezdi.

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığınca üniversiteli gençlerin kentin tarihi ve kültürel mekanlarını yerinde görüp tanıması amacıyla program düzenlendi.

Program kapsamında, Dicle Üniversitesinden yaklaşık 1000 öğrenci, Ashab-ı Kehf ve Birkleyn mağaralarını gezdi. Mağaraların tarihi hakkında bilgi alan gençler, fotoğraf çektirdi.

Programa katılan Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Evlice de gençlerle görüştü, ilçedeki tarihi mekanlarla ilgili onlara bilgi verdi.

Evlice, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ashab-ı Kehf Mağarası'nın ilçenin önemli inanç turizmi noktalarından biri olduğunu söyledi.

"Tüm öğrencilerin buraları görmelerini ve bilmelerini arzu ediyoruz. İnşallah gençlerimiz buradan güzel bir bilinçle ayrılmış olacak." diyen Evlice, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Her bir üniversiteli arkadaşımız birer medeniyet elçisi olacak"

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı Furkan Demirci ise kentin kadim kültürünü öğrencilere tanıtmak amacıyla geçen hafta Eğil ve Çermik ilçesine gittiklerini ifade etti.

Öğrencilere bugün de Lice'yi tanıttıklarını dile getiren Demirci, şöyle konuştu:

"Ülkemizin dört bir yanından gelen, ilk defa Diyarbakır'ı görüp tanıma şansı elde eden üniversiteli arkadaşlarımız Lice'yi gezdi. Hepsinin gözlerindeki heyecanı görebiliyoruz. Öğrencilerimiz gönüllerince eğleniyor, halay çekiyor. Bu da barış iklimini istemeyenlere verilecek en güzel cevabımızdır. Arkadaşlarımız memleketlerine döndüğünde burada gördükleri güzellikleri anlatacak. Buradaki her bir üniversiteli arkadaşımız birer medeniyet elçisi olacaktır. Bizler de Diyarbakır'ın kadim kültürünü her bireye nakşedene kadar durmadan koşacağız."

- "Gittiğim her yerde Diyarbakır'dan bahsedeceğim"

İstanbul'dan gelerek DÜ Hukuk Fakültesinde okuyan Elifhan Baykurt, kentte bu tür etkinliklerin yapılmasından dolayı kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyledi.

Güzel bir gün geçirip eğlendiklerini anlatan Baykurt, "Diyarbakır'a gelirken başta ön yargılıydım. Diyarbakır'ın kültürü hakkında fikir sahibi değildim. Bu tür etkinliklerle kentin kültürü hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Gittiğim her yerde Diyarbakır'dan bahsedeceğim. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ömer Dağlı da Mardin'den geldiğini, ilk kez bu mekanları gezdiğini ve çok beğendiğini belirtti.

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