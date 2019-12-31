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  4. Üniversiteli gençlerden yeni yıl şarkısı

Üniversiteli gençlerden yeni yıl şarkısı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 31.12.2019 11:07 | Son Güncelleme

Yeni yıla sayılı günler kala herkes yeni yıl dileklerini sıralamaya başladı.

Üniversiteli gençlerden yeni yıl şarkısı

İSTANBUL, (DHA)- Yeni yıla sayılı günler kala herkes yeni yıl dileklerini sıralamaya başladı. Üniversiteli gençler, 2020 için başarı ve umut dolu dileklerin yer aldığı sözü ve bestesi kendilerine ait şarkı hazırladı.

Her yeni yıla yeni beklentiler içerisinde başlanıyor. Sağlık, huzur, mutluluk, aşk, para gibi isteklerin yanı sıra öğrenciler en çok ‘başarı dolu’ isteklerde bulunuyor. Altınbaş Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri de yeni yıl dileklerinin sıralandığı şarkı sözlerini besteleyerek, kliple taçlandırdı. Müzik Kulübü üyesi öğrencilerinden Dilara İrşık, ilk defa bir şarkı yazdığını söyleyerek, “Yeni yıl, yeni umutlar ve yeni dönem… Sürekli geleceğe yönelik, umut dolu, hedefe yönelik sözler kullandım. Önemli olan herkese enerjimizi geçirebilmekti” dedi. Üniversite öğrencilerinin yer aldığı klip, renkli görüntülere sahne oldu.

“YARINLARA BAKMAK GEREKİYOR”

Üniversitenin müzik kulübü öğrencisi Dilara İrşık, “Farklı bir süreçti ve benim ilk deneyimimdi. İlk defa bir şarkı yazdım. Bir yeni yıl şarkısından ziyade her yıl kullanabileceğimiz bir şey olsun istedim. Yeni yıl, yeni umutlar, yeni bir dönem… ‘Derslerine daha tutunmalısın’ gibi bir konsept oluşturduk. Sözlerimiz de buna uygun şekilde oldu. ‘Altınbaş Üniversitesi Seni En İyi Sen Yapar’ sloganımızı kullandım. Başarılarına odaklan, yarınlarına bak gibi sürekli geleceğe yönelik, biraz daha umut dolu, hedefe yönelik sözler yazdım. Klipte de yine müzik kulübünden arkadaşlarla birlikteydik, üniversiteden diğer arkadaşlarımız da bize eşlik ettiler. Önemli olan buradaki enerjiyi karşı tarafa geçirebilmekti. Ben geçirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Arkadaşları adına da yeni yıl dileklerini sıralayan İrşık, “Ben de herkes için sağlık diliyorum. Ülkemizin çok iyi bir konuma gelmesi en baştaki dileklerim arasında. Sevdiklerimizle, ailemizle, arkadaşlarımızla yeni ve güzel umutlara diyorum…” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin kliple taçlandırdığı şarkının sözleri ise şöyle:

Herkes gibi sen de kutla
Peki sen hazır mısın başarılarına yeni yılda?
Bak kolay başrol olman
Kendi hikâyeni yazmak
Sakın ola pes etme
Hadi sen yarınına bak
Yaz bak korkun olmadan
Bu seni en iyi sen yapan
İşte şimdi tam sırası
Sıkı sıkıya bağlan
Herkes gibi sen de durma
Peki sen hazır mısın başarılarına yeni yılda?
Herkes gibi sen de kutla
Peki sen hazır mısın başarılarına yeni yılda ?

Üniversiteli gençlerden yeni yıl şarkısı

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