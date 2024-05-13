YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Üniversiteli lastik tamircisi, baba mesleğini severek sürdürüyor

Üniversiteli lastik tamircisi, baba mesleğini severek sürdürüyor

AA AA
13.05.2024 11:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iki üniversiteden mezun olduktan sonra kamu personeli olma hedefini gerçekleştirememesi üzerine babasından devraldığı lastik tamiri dükkanının başına geçen genç, işini severek yapıyor.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Sefa Tunaçay (35), 2006 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra kamuda görev almak isteyen ancak başarılı olamayan Tunçay, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde ikinci üniversite eğitimine başladı.

Bu fakülteden de mezun olan ve arzu ettiği iş imkanlarına ulaşamaması nedeniyle babasının lastik tamir dükkanında çalışmaya başlayan Tunaçay, 2015'te devraldığı iş yerinde "Üniversiteli Lastikçi" tabelası altında müşterilerine hizmet veriyor.

"KEŞKE ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ OKUSAYDIM DİYORUM"

Sefa Tunaçay, AA muhabirine, okulu bitirdikten sonra bir süre iş aradığını ancak bulamayınca babasının yanında çıraklık yaptığını söyledi.

Babasının emekli olduğunu ve lastik tamirciliği yapmak istememesi üzerine işi kendisinin devraldığını anlatan Tunaçay, "Babam 'Benden bu kadar, devam ettiriyorsan ettir, yoksa ben dükkanı kapatacağım' dedi. Ben de zaten iş bulamıyordum. Önce işi öğretti. Sonuçta baba mesleği, git gel göz aşinalığı bir şeyler kapıyorsun. Bana tüm lastikleri öğretti. Buraya kadar getirdim. Dükkanın ismini değiştirdim, Üniversiteli Lastikçi yaptım. Her gelen soruyor. Söylüyorum 'İki üniversite bitirdim ama lastikçi oldum' diye. Sonuçta ekmeğimizi çıkarıyoruz. Allah bereket versin." dedi.

Mesleğini severek yaptığını ve bir şikayetinin olmadığını dile getiren Tunaçay, bir kamu personelinden daha iyi kazandığını anlattı.

Tunaçay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esnaflık da güzel bir şey sonuçta. Yani tamam herkes devlet memuru olmak istiyor ama bu ülkeye esnaf da lazım. Lastikçi, tamirci, demirci de olacak. Herkes okursa demirciliği, lastik tamirciliğini kim yapacak? Ben herkese söylüyorum; okuyun sonra ne iş yaparsanız yapın ama gidin o üniversitede o hayatı yaşayın. Üniversite hayatı bambaşka, 'eşiğinden içeri gir, şöyle bir nefes çek.' Ben yaptıklarımı tekrar olsa tekrar yaparım. Keşke üçüncü üniversiteyi okusaydım diyorum."

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi İstanbul yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldıAnadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi İstanbul yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı
Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci olduBursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
Son 5 günde aranan şahıslara yönelik "Çember-18" operasyonlarında 4 bin 995 kişi yakalandıSon 5 günde aranan şahıslara yönelik "Çember-18" operasyonlarında 4 bin 995 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
üniversite lastikçi

İzmir Namaz Vakitleri 13 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:55
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:21
Yatsı
21:52
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.